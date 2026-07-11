Erling Haaland'ı kim durdurabilir? Bryan Robson, Thomas Tuchel'in hatasına dikkat çekti

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı Bryan Robson, Dünya Kupası kapsamındaki Norveç ve İngiltere arasındaki yaklaşan maç öncesinde görüşlerini paylaştı. Robson'a göre, Manchester City forveti Erling Haaland'ı durdurmak için kadroda tek bir uygun aday vardı ancak teknik direktör Thomas Tuchel onu kadroya almadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Robson, Erling Haaland gibi fiziksel olarak güçlü bir forvete karşı mücadele etmek için Harry Maguire'ın en uygun savunmacı olacağını belirtti. Hajper'e verdiği röportajda uzman, Maguire'ın fiziksel gücünün ve cüssesinin Norveçli yıldızın baskısına dayanabileceğini vurguladı.

Thomas Tuchel'in Dünya Kupası için açıkladığı kadroda Harry Maguire'a yer verilmedi. Bu karar futbol kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açıyor. Robson'a göre, kadrodaki diğer stoperler hızlı ve teknik açıdan güçlü olsalar da, fiziksel mücadelelerde Erling Haaland'a karşı yeterli direnci gösteremeyebilirler.

Fiziksel üstünlük faktörü

"Norveç maçı nedeniyle Harry Maguire'ı Thomas Tuchel'in kadrosunda görmeyi isterdim. Çünkü Harry, Erling Haaland ile nasıl başa çıkılacağını biliyor. Diğer oyuncularımız hızlı ama Maguire kadar güçlü değiller. Haaland bu maça tüm gücüyle hazırlanıyor ve fiziksel üstünlüğünü kullanmaya çalışacak," diyor Bryan Robson.

Eski kaptana göre, Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda tecrübe ve güçlü bir savunma hattı belirleyici öneme sahip. Erling Haaland'ın ise bu seviyedeki maçlarda yeteneklerini yeni bir boyuta taşıması bekleniyor. Bu durum, İngiliz savunmacılar için ciddi bir sınav olacak.

Buna rağmen Robson, İngiltere Milli Takımı'nın genel şansını yüksek değerlendirdi. "Üç Aslanlar"ın 2-1'lik galibiyetini tahmin ediyor. Uzmana göre Norveç sadece bir oyuncudan ibaret değil; Martin Odegaard gibi oyun kurucular da İngilizler için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Norveç Milli Takımı, düzenli savunma yapma ve kontra ataklarla rakibi cezalandırma yeteneğine sahip. Martin Odegaard'ın pasları ve Erling Haaland'ın bitirici vuruşları her türlü savunma hattını delebilir. Bu nedenle, İngiltere stoperlerinin maç boyunca maksimum dikkatli olmaları gerekiyor.

Sonuç olarak, Thomas Tuchel'in tercihinin İngiliz basınında daha çok tartışılacağını söylemek mümkün. Eğer İngiltere savunması Haaland'ı durdurmakta zorlanırsa, Maguire'ın yokluğu Tuchel için ana eleştiri noktası haline gelecektir.