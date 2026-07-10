Çin tarihi bir başarıya imza attı: Fırlatılan roketi geri indirmeyi başardı

Çin, uzay teknolojileri alanında önemli bir dönüm noktasını daha aştı. Ülke, ilk kez yeniden kullanılabilir bir roket güçlendiricisini başarıyla Dünya'ya geri getirmeyi başardı. Bu sonuç, Çin'in modern uzay programındaki en önemli başarılardan biri olarak değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Long March 10B roketi 10 Temmuz'da Hainan Adası'ndan uzaya fırlatıldı. Uçuştan sonra roketin üst kısmından ayrılan güçlendirici, yaklaşık altı dakika sonra dikey konumda geri dönerek denizdeki özel bir yüzer platforma hassas bir şekilde iniş yaptı.

Uzmanlara göre bu başarı, Çin'in yeniden kullanılabilir roketler konusunda ABD'li lider şirketlerle rekabet edebilme potansiyelini daha da artırdı. Günümüzde Elon Musk'a ait SpaceX ve Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin bu teknolojiyi aktif olarak kullanmaktadır.

Sıradan roketlerin çoğu tek kullanımlıktır ve uçuştan sonra ana parçaları imha edilir. Bu nedenle her fırlatma büyük maliyet gerektirir. Güçlendiricilerin yeniden kullanılması ise uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi mümkün kılar.

Hatırlatmak gerekirse, SpaceX 2015 yılında Falcon 9 roketinin güçlendiricisini ilk kez başarıyla indirmişti. Şu anda bu roket yılda yüzlerce uçuş gerçekleştirmekte ve güçlendiricileri onlarca kez yeniden kullanılmaktadır.

Çin ise bu alandaki ilk denemesini bu yılın Şubat ayında Long March 10A roket modeli ile gerçekleştirmişti. Yeni Long March 10B ise alçak Dünya yörüngesine en az 16 ton yük taşıma kapasitesine sahip olup teknik özellikleri bakımından Falcon 9 ile kıyaslanmaktadır.

Ancak Çin, roket indirmede farklı bir çözüm kullanıyor. Eğer Falcon 9 karaya veya drone gemisine bağımsız olarak iniyorsa, Long March 10B özel iniş kancaları yardımıyla yüzer platforma yerleştirilmiş özel bir ağa sabitleniyor.

Bu başarı borsa üzerinde de olumlu bir etki yarattı. Haberlerin ardından China Spacesat ve China Satellite Communications şirketlerinin hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.