Zelenskiy Rusya'ya karşı yeni bir askeri komuta merkezi kurdu

·88·Dünya
Zelenskiy Rusya'ya karşı yeni bir askeri komuta merkezi kurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurmak üzere uzmanlaşmış yeni bir askeri komuta merkezinin kurulduğunu duyurdu. Konuyla ilgili haberi The Guardian paylaştı.

Devlet Başkanının ifadesine göre, 10 Temmuz'da "uzun menzilli etki" komutanlığının kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Yeni yapı, Rusya'nın savaş yürütme kapasitesini düşürmek, özellikle enerji ve lojistik altyapısına yönelik operasyonları koordine etmekle görevli olacak.

Bu açıklama, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Krasnodar Krayı, Leningrad Oblastı ve Rostov Oblastı'ndaki petrol rafinerileri ile yakıt altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmasının ardından geldi.

Ukrayna İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi'nin belirttiğine göre, son günlerde Rusya'ya ait 50 yakıt taşıma gemisi hasar gördü.

Buna karşılık Rusya'nın, Don-Azak kanalı üzerinden gemi trafiğini geçici olarak durdurduğu ve Kerç Boğazı'ndan geçiş için yeni başvuruların kabulünü de askıya aldığı belirtiliyor.

Владимир ЗеленскийРоссияЗе ГардианКраснодар ўлкасиКерч бўғози
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Charos
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