Basketbol turnirindeki silahlı saldırı ünlü sporcunun hayatına mal oldu

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen bir basketbol turnuvası trajik bir olayla sona erdi. 10 Temmuz gecesi, Amerikalı basketbolcu Kayna Rochford, maçlar arasındaki mola sırasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, New York Post gazetesi haberi duyurdu.

Emniyet yetkilileri, 35 yaşındaki sporcunun başından vurulduktan sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. İlk bilgilere göre, silahlı saldırı Rochford'un başka bir erkekle yaşadığı tartışmanın ardından gerçekleşti. Olayda iki kişi daha yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi.

Haberde, Kayna Rochford'un New Jersey'deki Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nin en parlak ve yetenekli basketbolcularından biri olduğu ifade edildi. Rochford, Lennox Avenue'daki Martin Luther King konut kompleksinde düzenlenen Kingdome Basketball Tournament sırasında yerel saatle 22:30 civarında başından vuruldu.

Komşularından birinin ifadesine göre, Rochford iki erkek ve bir kız çocuklu bir ailede büyüdü. Ailesi birkaç yıl önce Trinidad'dan ABD'ye göç etmişti.

New York Belediye Meclis Üyesi Zohran Mamdani, cinayeti sert bir dille kınayarak X sosyal medya platformu üzerinden Rochford'un yakınlarına başsağlığı diledi. Mamdani, açıklamasında bu tür anlamsız şiddet olaylarının toplumda yeri olmaması gerektiğini vurguladı.

Kayna Rochford kariyeri boyunca birçok yabancı kulüpte forma giydi. Hollanda, İsrail, Fransa, İsviçre, Büyük Britanya ve diğer ülkelerde profesyonel basketbolcu olarak oynadı.