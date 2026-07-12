NASA Mars'ta yaşam deneyi için gönüllü seçimine başladı

ABD Uzay Ajansı — NASA Ay ve Mars'taki yaşamı simüle eden benzersiz bir bilimsel proje için dört gönüllü seçeceğini duyurdu. Bir yıl sürecek bu program, katılımcılara gelecekteki uzay görevlerinin koşullarında yaşama imkânı tanıyacak.

Ajansın verilerine göre deney, Ağustos 2027'de Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde başlayacak. Proje, gerçek bir uçuşu değil, Ay ve Mars'taki yaşam tarzını özel olarak oluşturulmuş bir ortamda taklit etmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar 12 ay boyunca kapalı bir alanda yaşayacak ve astronotların gerçekleştirdiği görevleri yerine getirecekler. Bitki yetiştirme, sağlıklarını düzenli kontrol etme ve uzay yürüyüşü egzersizleri gibi testlerden geçecekler.

Uzmanlar bu proje aracılığıyla insan vücudunun uzun süreli uzay görevlerine ne kadar hazır olduğunu değerlendirmeyi planlıyor. Ayrıca Mars'ta bir günün Dünya'dakinden yaklaşık 40 dakika daha uzun olmasının, insanın biyolojik ritmini nasıl etkilediği de incelenecek.

Kimler katılabilir?

Seçmelere ABD vatandaşları veya daimi oturma izni sağlayan Green Card sahipleri katılabilir. Adayların 30-55 yaş aralığında olması, boylarının 1,88 metreyi geçmemesi ve İngilizceyi iyi derecede bilmeleri gerekmektedir.

Bunun yanı sıra mühendislik, biyoloji, fizik veya matematik alanında lisans derecesine sahip olanlar öncelikli olacaktır. Bilimsel faaliyet veya askerlik deneyimi olan adayların başvuruları da ayrıca değerlendirilecektir.

Deney nasıl ilerleyecek?

Proje üç aşamadan oluşacak. İlk olarak katılımcılar uzay aracına benzetilerek inşa edilmiş özel bir modülde yaşayacaklar. Ardından Mars yüzeyine benzer bir ortama geçirilerek bitki yetiştirme ve dış ortamda çalışma üzerine uygulamalı eğitimler alacaklar. Son aşamada ise tekrar uzay aracı ortamına dönerek Dünya'ya 'dönüş' sürecini simüle edecekler.

NASA, bu araştırmanın gelecekte Ay ve Mars'a yapılacak insanlı görevlerin daha güvenli organize edilmesinde büyük önem taşıdığını vurguluyor.