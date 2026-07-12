NASA Mars'ta yaşam deneyi için gönüllü seçimine başladı

·44·Dünya
NASA Mars'ta yaşam deneyi için gönüllü seçimine başladı

ABD Uzay Ajansı — NASA Ay ve Mars'taki yaşamı simüle eden benzersiz bir bilimsel proje için dört gönüllü seçeceğini duyurdu. Bir yıl sürecek bu program, katılımcılara gelecekteki uzay görevlerinin koşullarında yaşama imkânı tanıyacak.

Ajansın verilerine göre deney, Ağustos 2027'de Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde başlayacak. Proje, gerçek bir uçuşu değil, Ay ve Mars'taki yaşam tarzını özel olarak oluşturulmuş bir ortamda taklit etmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar 12 ay boyunca kapalı bir alanda yaşayacak ve astronotların gerçekleştirdiği görevleri yerine getirecekler. Bitki yetiştirme, sağlıklarını düzenli kontrol etme ve uzay yürüyüşü egzersizleri gibi testlerden geçecekler.

Uzmanlar bu proje aracılığıyla insan vücudunun uzun süreli uzay görevlerine ne kadar hazır olduğunu değerlendirmeyi planlıyor. Ayrıca Mars'ta bir günün Dünya'dakinden yaklaşık 40 dakika daha uzun olmasının, insanın biyolojik ritmini nasıl etkilediği de incelenecek.

Kimler katılabilir?

Seçmelere ABD vatandaşları veya daimi oturma izni sağlayan Green Card sahipleri katılabilir. Adayların 30-55 yaş aralığında olması, boylarının 1,88 metreyi geçmemesi ve İngilizceyi iyi derecede bilmeleri gerekmektedir.

Bunun yanı sıra mühendislik, biyoloji, fizik veya matematik alanında lisans derecesine sahip olanlar öncelikli olacaktır. Bilimsel faaliyet veya askerlik deneyimi olan adayların başvuruları da ayrıca değerlendirilecektir.

Deney nasıl ilerleyecek?

Proje üç aşamadan oluşacak. İlk olarak katılımcılar uzay aracına benzetilerek inşa edilmiş özel bir modülde yaşayacaklar. Ardından Mars yüzeyine benzer bir ortama geçirilerek bitki yetiştirme ve dış ortamda çalışma üzerine uygulamalı eğitimler alacaklar. Son aşamada ise tekrar uzay aracı ortamına dönerek Dünya'ya 'dönüş' sürecini simüle edecekler.

NASA, bu araştırmanın gelecekte Ay ve Mars'a yapılacak insanlı görevlerin daha güvenli organize edilmesinde büyük önem taşıdığını vurguluyor.

NASAMarsОйЖонсон номидаги космик марказХьюстон
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Himalaya Sırları: Everest'in Zirvesindeki Deniz Kalıntıları Neyi Gösteriyor?Himalaya Sırları: Everest'in Zirvesindeki Deniz Kalıntıları Neyi Gösteriyor?Bugün, 13:14İtalya'da öğrenciler dev bir kağıt uçak uçurarak herkesi hayrete düşürdü!İtalya'da öğrenciler dev bir kağıt uçak uçurarak herkesi hayrete düşürdü!Bugün, 13:09Rus saldırısı sonucu Sumi'de en az 5 kişi hayatını kaybettiRus saldırısı sonucu Sumi'de en az 5 kişi hayatını kaybettiBugün, 13:01Her 500 bin çekirgeden biri: Bir kadın pembe çekirge bularak herkesi şaşırttıHer 500 bin çekirgeden biri: Bir kadın pembe çekirge bularak herkesi şaşırttıBugün, 12:53Peru'da 560'tan fazla bebeğe Haaland ismi verildiPeru'da 560'tan fazla bebeğe Haaland ismi verildiBugün, 12:14Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli kişinin kimliği belli olduAyetullah Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli kişinin kimliği belli olduBugün, 11:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu