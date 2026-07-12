Erling Haaland, Jude Bellingham hakkında: İngiltere ve Real Madrid böyle bir yıldıza sahip oldukları için şanslı

Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç milli takımının turnuvadan elenmesi birçok kişinin dikkatini çekti. Ancak maçın ardından ana konu sadece sonuç değil, sahadaki gerçek liderlik oldu. Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşı Jude Bellingham'ın performansına övgüde bulunarak, İngiltere milli takımının böyle bir yeteneğe sahip olduğu için gurur duyması gerektiğini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu karşılaşmada İngiltere milli takımı Norveç'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın kaderini Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham belirledi. Üst üste ikinci maçında da duble yapan Bellingham, Thomas Tuchel yönetimindeki takımı galibiyete taşıdı. Goal.com'un haberine göre Erling Haaland, mağlubiyetin üzüntüsüne rağmen rakip saftaki arkadaşının yeteneğini takdir etti.

Eleştirilere haklı cevap

Son zamanlarda futbol kamuoyunda Jude Bellingham'ın verimliliği, özellikle de gol istatistikleri hakkında çeşitli eleştiriler yapılıyordu. Erling Haaland maç sonu röportajında bu konuya özellikle değindi. Ona göre, bir orta saha oyuncusundan her maçta bir forvet gibi sonuç beklemek adil değil, ancak Bellingham yine de bunu başarıyor.

“Bazen insanlar Jude'u yeterince gol atmamakla suçluyor ama o bu eleştirileri hak etmiyor. O bir orta saha oyuncusu, buna rağmen gol atıyor, ileri çıkıyor ve dripling yapıyor. O dünya çapında bir oyuncu,” dedi Norveçli golcü. Erling Haaland'ın bu sözleri, Borussia Dortmund'da birlikte oynadıkları yıllardaki karşılıklı anlayış ve saygının bir sembolü olarak görülüyor.

Dünyanın en iyilerinden biri

Erling Haaland, Jude Bellingham'ın şu anda sergilediği oyun seviyesine ulaşabilen futbolcu sayısının dünyada çok az olduğunu itiraf etti. Sahadaki etkisi sadece teknik hareketlerinde değil, takımın genel moralini yükseltmesinde de açıkça görülüyor. Erling Haaland, “Real Madrid ve İngiltere milli takımı Jude Bellingham'a sahip oldukları için çok şanslı,” diyor.

Modern futbolda her teknik direktör kadrosunda Bellingham gibi evrensel bir oyuncu görmek ister. O sadece savunma ile hücum arasındaki bağlantı değil, aynı zamanda oyunun kritik anlarında sorumluluk alabilen bir liderdir. Haaland'a göre dünyadaki her kulüp böyle bir transferin hayalini kurar.

Bu galibiyet İngiltere milli takımını dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştırdı. Thomas Tuchel yönetimindeki takım şu anda en iyi formunda olduğunu gösteriyor. Jude Bellingham ise turnuvanın en iyi futbolcusu olmaya aday en güçlü isimlerden biri olarak görülüyor. Norveç için turnuva sona ermiş olsa da, Erling Haaland ile Jude Bellingham arasındaki dostane ilişkiler futbolseverler için özel bir konu haline geldi.