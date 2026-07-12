İtalya'da öğrenciler dev bir kağıt uçak uçurarak herkesi hayrete düşürdü!

İtalya'daki öğrenciler sıra dışı bir projeyle rekor kırdı. Dünyanın en büyük kağıt uçağını yaparak onu havalandırmayı başardılar.

Uçağa Icarus adı verildi. Bu isim, antik Yunan mitolojisindeki İkaros figürüyle ilişkilidir.

Dev kağıt uçağın kanat açıklığı yaklaşık 20 metreye ulaştı. 28,5 kilogram ağırlığında olduğu için, yapımında normal kağıt uçaklardan farklı olarak bir iç iskelet kullanıldı.

Bununla birlikte Icarus, basit kağıt uçaklar gibi uçuş prensibine dayanıyor. Mühendislik çözümü, havada dengeli bir şekilde hareket etmesine yardımcı oldu.

Uçuş, Bolonya'daki “We Make Future” teknoloji festivalinde gerçekleştirildi. Deneme sırasında uçak 59 metre mesafe katetti.

Sonuç resmi bir rekor olarak tescillendi ve Icarus, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.