Lionel Messi ve hakem arasındaki gerilim: Arjantin yarı final kapısında

Dünya şampiyonu unvanını korumaya çalışan Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'ye karşı oldukça zorlu bir maç geçirdi. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, uzatmalarda 3-1 kazanarak yarı finale yükselmiş olsa da, maçın ardından tüm dikkatler sahadaki sonuçtan ziyade takım kaptanı Lionel Messi ile maçın hakemi arasındaki gergin tartışmaya çevrildi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın kritik anlarında yaşanan gerginlik, Lionel Messi ile Portekizli FIFA hakemi Joao Pedro Pinheiro arasında açık bir tartışmaya yol açtı. Goal.com'un haberine göre, karşılaşma sırasında Inter Miami yıldızı, hakemin tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek ona karşı sert tepki gösterdi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Bana saygılı konuş”: Tartışmanın nedeni

Gerginlik, İsviçre milli takımının kullanacağı bir serbest vuruş sırasında yaşandı. Lionel Messi barajda beklediği sırada, hakem Pinheiro'nun oyuncuları düzenlerken agresif bir üslup kullandığı iddia edildi. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, bu duruma sessiz kalmayarak hakeme itirazını dile getirdi.

Yayın sırasında dudak okuma uzmanları, Lionel Messi'nin hakeme tam olarak ne söylediğini belirledi. Arjantinli yıldızın, “Benimle düzgün konuş. Bana saygısızlık yapma. Ben sana saygıyla yaklaşıyorum, sen de bana aynı şekilde karşılık ver” diyerek hakemi uyardığı görüldü. Bu olay, Dünya Kupası play-off aşamasındaki baskının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Joao Pedro Pinheiro, uluslararası arenada büyük tecrübeye sahip hakemlerden biri olarak kabul ediliyor. 38 yaşındaki hakem, 2016 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor ve Şampiyonlar Ligi ile 2025 UEFA Süper Kupası gibi Avrupa'nın prestijli turnuvalarında görev aldı. Ancak Lionel Messi gibi efsanevi bir isimle yaşanan bu tartışma, Portekizli hakem için farklı bir sınav oldu.

Arjantin şampiyonluk yolunda ilerliyor

Maçın kendisine gelecek olursak, Arjantin milli takımı İsviçre'nin güçlü direncini kırmak için tüm gücünü ortaya koydu. Julian Alvarez ve Lautaro Martinez'in golleri, 'Albiceleste'nin galibiyetini getirdi. Bu başarı, Arjantin'in 1962 Brezilya'dan sonra üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk takım olma hedefini sürdürmesine yardımcı oldu.

Lionel Messi sadece yeteneğiyle değil, sahadaki liderlik özellikleri ve hakemlerle olan iletişiminde takımının çıkarlarını savunmasıyla da odak noktası olmaya devam ediyor. Onun bu hareketi, birçok taraftar tarafından takım ruhunu ateşleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şimdi Arjantin'i yarı finalde İngiltere'ye karşı çok ciddi ve prestijli bir mücadele bekliyor. Çarşamba günü oynanacak bu maçın tüm dünya futbol kamuoyunun merkezinde olacağı şüphesiz. Lionel Messi ve takım arkadaşlarının final yolunda bir kez daha en iyi oyunlarını sergilemeleri gerekecek.