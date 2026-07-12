Haaland'ın babası hakeme tepki gösterdi: "Bizi resmen soydular"

·6·Spor
Haaland'ın babası hakeme tepki gösterdi: "Bizi resmen soydular"

Norveç milli takımının 2026 Dünya Kupası macerası, İngiltere karşısında alınan dramatik mağlubiyetle sona erdi. Maçın ardından takımın golcüsü Erling Haaland'ın babası Alfie Haaland, hakem yönetimine olan sert tepkisini gizlemedi.

Ona göre, İngiltere'nin galibiyetinde hakem kararları belirleyici faktörlerden biriydi.

«Hakem sizi kurtardı»

Alfie Haaland maç sonrasında sert bir açıklama yaparak İngiltere milli takımına yüklendi.

«Hakem sizi kurtardı. Umarım artık dünya şampiyonu olursunuz. Ancak bizi resmen soydular diye düşünüyorum» dedi.

Bu sözler sosyal medyada hızla yayıldı ve futbolseverler arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

İngiltere uzatmalarda kazandı

Dünya Kupası çeyrek finali, ABD'nin Miami Gardens şehrindeki Hard Rock Stadium'daoynandı.

Çekişmeli geçen mücadelede İngiltere milli takımı, Norveç'i uzatmalarda 2:1 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Böylece Norveç'in turnuvadaki yolculuğu çeyrek finalde noktalandı.

Haaland ilk kez gol atamadı

Erling Haaland bu karşılaşmada 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk gol orucunu yaşadı.

Buna rağmen turnuvayı yüksek bir istatistikle sürdürdü:

  • 7 gol;

  • gol krallığı yarışında üçüncü sırada.

Listenin zirvesinde şu an:

  • Lionel Messi — 8 gol;

  • Kylian Mbappe — 8 gol;

  • Erling Haaland — 7 gol bulunuyor.

İngiltere'yi şimdi Arjantin bekliyor

Çeyrek final galibiyetinin ardından İngiltere milli takımı, yarı finalde Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Aynı zamanda Alfie Haaland'ın hakem yönetimine yönelik eleştirileri, maçın yankılarını daha da artırdı. Futbol kamuoyunun sadece İngiltere'nin yarı final maçını değil, çeyrek finaldeki tartışmalı pozisyonları da uzun süre konuşması bekleniyor.

Erling HaalandDünya KupasıİngiltereNorveçFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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