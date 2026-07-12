Jude Bellingham annesinin tavsiyesiyle Arjantin'e karşı yarı finali kurtardı

İngiltere Milli Takımı ve Real Madrid yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı alınan galibiyetin ardından disiplini ve saha içindeki davranışları hakkında ilginç detaylar paylaştı. Attığı iki golle takımını yarı finale taşıyan futbolcu, aynı zamanda Lionel Messi liderliğindeki Arjantin ile oynanacak kritik maçta cezalı duruma düşmekten de kurtuldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Mesele şu ki, Norveç maçı öncesinde Bellingham'ın bir sarı kartı bulunuyordu ve alacağı bir sonraki uyarı onu otomatik olarak yarı final maçından mahrum bırakacaktı. Goal.com'un haberine göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Florida'nın yüksek nemli ve gergin atmosferinde sakin kalmasında annesi Denise Hanım'ın büyük payı olduğunu itiraf etti.

"Annem tüm hafta boyunca bana söylediklerine, müdahalelerine, yüz ifadene ve duygularına dikkat et diye tembihledi. Sarı kart görmemem için bunu adeta beynime kazıdı diyebilirim. Dürüst olmak gerekirse, hakemle saygı çerçevesinde iletişim kurabildiğinizde dengeyi korumak daha kolay oluyor," dedi futbolcu maç sonu röportajında.

Gol krallığı yarışı ve teknik direktörle fikir ayrılığı

Bellingham, Norveç kalesine iki gol atarak turnuvadaki gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu istatistikle takım kaptanı Harry Kane'i yakalayan oyuncu, Altın Ayakkabı yarışında Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin sadece iki gol gerisinde bulunuyor. Real Madrid yıldızı, şu anki formunu masalsı olarak nitelendirdi.

Ancak galibiyete rağmen, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel oyun kalitesinden memnun kalmadı. Alman çalıştırıcı, Miami'deki teknik seviyeyi "düzensiz" olarak nitelendirdi. Bellingham ise hocasının bu eleştirisine karşı çıkmaktan çekinmedi ve takımının emeğini savundu.

"Belki teknik direktör, Erling Haaland, Martin Odegaard ve Alexander Sorloth gibi yıldızlara karşı bu kadar zorlu iklim koşullarında oynamanın ne kadar güç olduğunu anlamıyordur. Her zaman bin pasla güzel bir galibiyet alamazsınız, bazen karakter gösterip galibiyeti tırnaklarınızla kazımanız gerekir," dedi Bellingham.

İngiltere Milli Takımı artık yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak. Jude Bellingham'ın sahada olması İngilizler için büyük bir avantaj, çünkü o sadece hücumları organize etmekle kalmıyor, aynı zamanda bitiricilikte de takımın ana silahı haline geldi. Taraftarlar bu maçta Bellingham ile Messi arasındaki rekabeti heyecanla bekliyor.