Himalaya Sırları: Everest'in Zirvesindeki Deniz Kalıntıları Neyi Gösteriyor?

Everest bugün yeryüzündeki en yüksek zirve olarak bilinir. Ancak üst katmanlarında bulunan kireç taşları ve antik deniz canlısı kalıntıları, bu bölgenin bir zamanlar okyanus tabanında olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları bunu Himalaya dağlarının oluşumuyla açıklıyor. Yaklaşık 50 milyon yıl önce Hindistan levhası kuzeye doğru hareket ederek Asya levhasıyla çarpıştı.

Çarpışma çok güçlü bir basınç oluşturdu. Sonuç olarak Tetis Okyanusu tabanında biriken tortul kayaçlar ve kireç taşları yavaş yavaş yukarı doğru itildi. Daha sonra bu katmanlar Himalaya dağ silsilesinin bir parçası haline geldi.

Deniz canlılarının kalıntıları da bu kayaçların içinde korunmuştur. Bu nedenle Everest zirvesinde bulunan deniz izleri, dağın antik okyanus tabanından yükseldiğini kanıtlayan delillerden biri sayılır.

Bu süreç henüz tamamen durmuş değil. Himalaya dağları, tektonik hareketler nedeniyle çok yavaş da olsa yükselmeye devam ediyor.