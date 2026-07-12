Himalaya Sırları: Everest'in Zirvesindeki Deniz Kalıntıları Neyi Gösteriyor?

·11·Dünya
Himalaya Sırları: Everest'in Zirvesindeki Deniz Kalıntıları Neyi Gösteriyor?

Everest bugün yeryüzündeki en yüksek zirve olarak bilinir. Ancak üst katmanlarında bulunan kireç taşları ve antik deniz canlısı kalıntıları, bu bölgenin bir zamanlar okyanus tabanında olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları bunu Himalaya dağlarının oluşumuyla açıklıyor. Yaklaşık 50 milyon yıl önce Hindistan levhası kuzeye doğru hareket ederek Asya levhasıyla çarpıştı.

Çarpışma çok güçlü bir basınç oluşturdu. Sonuç olarak Tetis Okyanusu tabanında biriken tortul kayaçlar ve kireç taşları yavaş yavaş yukarı doğru itildi. Daha sonra bu katmanlar Himalaya dağ silsilesinin bir parçası haline geldi.

Deniz canlılarının kalıntıları da bu kayaçların içinde korunmuştur. Bu nedenle Everest zirvesinde bulunan deniz izleri, dağın antik okyanus tabanından yükseldiğini kanıtlayan delillerden biri sayılır.

Bu süreç henüz tamamen durmuş değil. Himalaya dağları, tektonik hareketler nedeniyle çok yavaş da olsa yükselmeye devam ediyor.

EverestҲимолайTetis
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalya'da öğrenciler dev bir kağıt uçak uçurarak herkesi hayrete düşürdü!İtalya'da öğrenciler dev bir kağıt uçak uçurarak herkesi hayrete düşürdü!Bugün, 13:09Rus saldırısı sonucu Sumi'de en az 5 kişi hayatını kaybettiRus saldırısı sonucu Sumi'de en az 5 kişi hayatını kaybettiBugün, 13:01Her 500 bin çekirgeden biri: Bir kadın pembe çekirge bularak herkesi şaşırttıHer 500 bin çekirgeden biri: Bir kadın pembe çekirge bularak herkesi şaşırttıBugün, 12:53Peru'da 560'tan fazla bebeğe Haaland ismi verildiPeru'da 560'tan fazla bebeğe Haaland ismi verildiBugün, 12:14Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli kişinin kimliği belli olduAyetullah Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli kişinin kimliği belli olduBugün, 11:58Karakalpakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle anaokulları geçici olarak kapatıldıKarakalpakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle anaokulları geçici olarak kapatıldıBugün, 11:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu