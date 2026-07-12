Messi, İngiltere'ye karşı oynayacağı ilk maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu

Lionel Messi kariyerinde ilk kez İngiltere milli takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Arjantin kaptanı, 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde bu mücadelenin hem kendisi hem de tüm takım için özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ancak son şampiyonlar, kritik karşılaşmaya yorgun bir şekilde ulaşıyor. Messi, Arjantin'in son turlarda iki kez uzatmalara gittiğini ve takımın büyük bir enerji sarf ettiğini açıkça belirtti.

«Bu benim için eşsiz bir maç olacak»

Messi'ye İngiltere'ye karşı oynayacağı ilk maç sorulduğunda, güçlü takımlara karşı oynanan maçların her zaman özel olduğunu ifade etti.

«Evet, kesinlikle. Güçlü milli takımlara karşı oynamak her zaman özeldir. Daha önce hiç İngiltere'ye karşı sahaya çıkmadım, bu yüzden bu maç benim için de eşsiz ve özel bir mücadele olacak» dedi.

Arjantin büyük efor sarf etti

Arjantin yarı finale kolay gelmedi. Takım, son maçlarda uzatma devrelerinde de oynamak zorunda kaldı.

Messi bu noktaya özellikle dikkat çekti:

«Bu bir Dünya Kupası yarı finali. Şimdi dinleneceğiz ve bu maça ciddi şekilde hazırlanacağız. Takımımız iki kez uzatma oynayarak çok büyük bir enerji harcadı.»

Yarı finaldeki ana heyecan

İngiltere ile Arjantin arasındaki mücadelenin turnuvanın en çok beklenen maçlarından biri olması bekleniyor.

Bir tarafta Messi önderliğindeki son şampiyonlar, diğer tarafta ise Kane ve Bellingham liderliğindeki İngiltere sahaya çıkacak.

Messi'nin ilk İngiltere sınavı

Bu maç Messi için sadece finale giden yolda bir mücadele değil, aynı zamanda kariyerinde yeni bir sayfa olacak.

Şimdi asıl soru şu: Yorgunluğa rağmen Arjantin, İngiltere'ye karşı bir kez daha büyük bir oyun sergileyebilecek mi?