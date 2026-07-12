Messi, İngiltere'ye karşı oynayacağı ilk maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu

·0·Spor
Messi, İngiltere'ye karşı oynayacağı ilk maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu

Lionel Messi kariyerinde ilk kez İngiltere milli takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Arjantin kaptanı, 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde bu mücadelenin hem kendisi hem de tüm takım için özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ancak son şampiyonlar, kritik karşılaşmaya yorgun bir şekilde ulaşıyor. Messi, Arjantin'in son turlarda iki kez uzatmalara gittiğini ve takımın büyük bir enerji sarf ettiğini açıkça belirtti.

«Bu benim için eşsiz bir maç olacak»

Messi'ye İngiltere'ye karşı oynayacağı ilk maç sorulduğunda, güçlü takımlara karşı oynanan maçların her zaman özel olduğunu ifade etti.

«Evet, kesinlikle. Güçlü milli takımlara karşı oynamak her zaman özeldir. Daha önce hiç İngiltere'ye karşı sahaya çıkmadım, bu yüzden bu maç benim için de eşsiz ve özel bir mücadele olacak» dedi.

Arjantin büyük efor sarf etti

Arjantin yarı finale kolay gelmedi. Takım, son maçlarda uzatma devrelerinde de oynamak zorunda kaldı.

Messi bu noktaya özellikle dikkat çekti:

«Bu bir Dünya Kupası yarı finali. Şimdi dinleneceğiz ve bu maça ciddi şekilde hazırlanacağız. Takımımız iki kez uzatma oynayarak çok büyük bir enerji harcadı.»

Yarı finaldeki ana heyecan

İngiltere ile Arjantin arasındaki mücadelenin turnuvanın en çok beklenen maçlarından biri olması bekleniyor.

Bir tarafta Messi önderliğindeki son şampiyonlar, diğer tarafta ise Kane ve Bellingham liderliğindeki İngiltere sahaya çıkacak.

Messi'nin ilk İngiltere sınavı

Bu maç Messi için sadece finale giden yolda bir mücadele değil, aynı zamanda kariyerinde yeni bir sayfa olacak.

Şimdi asıl soru şu: Yorgunluğa rağmen Arjantin, İngiltere'ye karşı bir kez daha büyük bir oyun sergileyebilecek mi?

Lionel MessiArjantinİngiltereDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Bu Arjantin 1990 takımını hatırlatıyor”: Nepomnyashiy'den final yolu değerlendirmesi“Bu Arjantin 1990 takımını hatırlatıyor”: Nepomnyashiy'den final yolu değerlendirmesiBugün, 16:28Haaland'ın babası hakeme tepki gösterdi: "Bizi resmen soydular"Haaland'ın babası hakeme tepki gösterdi: "Bizi resmen soydular"Bugün, 16:17Jude Bellingham annesinin tavsiyesiyle Arjantin'e karşı yarı finali kurtardıJude Bellingham annesinin tavsiyesiyle Arjantin'e karşı yarı finali kurtardıBugün, 15:57Lionel Messi ve hakem arasındaki gerilim: Arjantin yarı final kapısındaLionel Messi ve hakem arasındaki gerilim: Arjantin yarı final kapısındaBugün, 15:39Erling Haaland, Jude Bellingham hakkında: İngiltere ve Real Madrid böyle bir yıldıza sahip oldukları için şanslıErling Haaland, Jude Bellingham hakkında: İngiltere ve Real Madrid böyle bir yıldıza sahip oldukları için şanslıBugün, 15:31Thomas Tuchel, Declan Rice'ın neden oyundan alındığına açıklık getirdiThomas Tuchel, Declan Rice'ın neden oyundan alındığına açıklık getirdiBugün, 15:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı