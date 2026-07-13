Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: İngiltere Milli Takımı'nda neler oluyor?

İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham ve teknik direktör Thomas Tuchel arasındaki ilişkiler futbol kamuoyunun odağında. Miami'de Norveç'e karşı alınan 2-1'lik zorlu galibiyetin ardından, teknik direktörün takımın oyunundan memnun olmadığını belirten açıklaması, Real Madridli orta saha oyuncusunun sert tepkisine yol açtı. Bu durum, takım içindeki atmosferi ve iki lider figür arasındaki "aşk-nefret" ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç sonu röportajı sırasında Bellingham'a Tuchel'in oyundan memnun olmadığı iletildiğinde, oyuncu kısa ve öz bir şekilde "Umurumda değil" (Whatever) cevabını verdi. Bu yanıt sosyal medyada hızla yayılarak uzmanlar ve taraftarlar arasında çeşitli tartışmalara neden oldu. Bir tarafta teknik direktörün talepkarlığı, diğer tarafta ise genç yıldızın takım arkadaşlarını savunması arasındaki fark belirginleşti.

Sahadaki sonuç ve kişisel anlaşmazlıklar

Thomas Tuchel, basın toplantılarında düzenli olarak Bellingham'ın sözleri ve takım oyununa etkisi hakkındaki sorularla karşılaşıyor. Teknik direktör zaman zaman Jude'un her zaman takım oyuncusu olmadığını ima etse de, futbolcu buna sahadaki hareketleriyle yanıt veriyor. Norveç karşısında duble yapan Bellingham, ne kadar önemli bir figür olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dışarıdan bakıldığında bu ilişkiler gergin görünse de, birçok analist bu durumu takım için faydalı buluyor. Teknik direktör ve futbolcu arasındaki bu "psikolojik oyunlar", oyuncuyu daha fazla çalışmaya ve kendini kanıtlamaya teşvik edebilir. Şimdilik bu yöntem İngiltere Milli Takımı için sonuç getiriyor.

Bellingham'ın sahadaki liderliği ve zor anlarda sorumluluk alması, Tuchel'in eleştirilerine verilen en iyi yanıt oluyor. Futbolcunun gol attıktan sonra taraftarların önünde galibiyetini kutlaması, onun sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Özetle, Tuchel ve Bellingham'ın birbirlerinden hoşlanıp hoşlanmadıkları ikinci planda kalan bir mesele. Önemli olan, bu gerilimin sahada olumlu sonuçlara dönüşmesi. İngiliz taraftarlar için ise en önemlisi takımın kazanması ve yıldız oyuncuların yüksek form grafiği sergilemesidir. Ancak bu gerginlik uzun sürerse, takım içindeki genel atmosferi nasıl etkileyeceği şimdilik soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.