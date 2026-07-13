Cole Palmer yeni Eden Hazard olabilir mi: Uzmanlar futbolcunun düşüş nedenini açıkladı

Chelsea formasıyla ilk sezonunda parlayan Cole Palmer, oyun tarzıyla taraftarlar ve uzmanlar tarafından Gianfranco Zola ve Eden Hazard gibi kulüp efsaneleriyle kıyaslanmaya başlanmıştı. Ancak son dönemde genç oyun kurucunun performansındaki düşüş, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Goal.com'a verdiği röportajda eski forvet Tony Cascarino, futbolcunun eski seviyesine dönmesi için nelerin eksik olduğunu açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2025-26 sezonu Palmer için beklendiği kadar başarılı geçmedi. Ciddi sakatlıklar, özellikle kasık problemleri ve parmak kırığı nedeniyle toplam 26 maç kaçırmak zorunda kaldı. Sonuç olarak verimliliği keskin bir şekilde düştü: sezon boyunca tüm kulvarlarda sadece 11 gol ve 3 asist kaydedebildi. Bu rakamlar, Manchester City'den 40 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu ilk yılındaki 25 gollük performansından oldukça uzak.

Sakatlıklar ve Thomas Tuchel'in kararı

Palmer'ın Chelsea'deki ikinci yılı, takım başarıları açısından kötü geçmedi; kulüp Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ancak kişisel istatistiklerinin 18 gole düşmesi ve oyun kalitesindeki gerileme, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel'in gözünden kaçmadı. Alman çalıştırıcı, 24 yaşındaki futbolcuyu 2026 Dünya Kupası kadrosuna almama kararı aldı; bu durum futbol kamuoyunda sürpriz yarattı.

Tony Cascarino'ya göre Palmer'ın düşüşünde sadece fiziksel durum değil, takım ortamı da etkili oldu. Genç yıldızın parlak çıkışının büyük ölçüde yeni kulübündeki adrenalinle bağlantılı olduğunu belirtti. Şimdi ise istikrarı korumakta zorlanıyor. Uzmana göre, Chelsea kadrosunda deneyimli oyuncuların eksikliği, Palmer gibi genç yeteneklerin gelişimini engelliyor.

Xabi Alonso ve yeni umutlar

Şu anda Stamford Bridge'de yeni bir dönem başlıyor. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso takımın başına geçti ve Palmer'ın içindeki potansiyeli yeniden uyandırabilecek isim olarak görülüyor. Alonso'nun taktiksel şemaları ve gençlerle çalışma becerisinin, Palmer'ı yeniden takımın lideri yapması bekleniyor.

Transfer piyasasında ise futbolcu hakkındaki dedikodular bitmiyor. Manchester United'a transfer olacağı yönündeki söylentilere rağmen, futbolcunun Chelsea ile 2033 yılına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Cascarino'nun sonucuna göre, Palmer eğer Zola veya Hazard seviyesine çıkmak istiyorsa, sadece bireysel becerisini değil, zor durumlarda takımı sırtlayabilme yeteneğini de göstermek zorunda.