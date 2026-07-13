Cole Palmer yeni Eden Hazard olabilir mi: Uzmanlar futbolcunun düşüş nedenini açıkladı

·4·Spor
Cole Palmer yeni Eden Hazard olabilir mi: Uzmanlar futbolcunun düşüş nedenini açıkladı

Chelsea formasıyla ilk sezonunda parlayan Cole Palmer, oyun tarzıyla taraftarlar ve uzmanlar tarafından Gianfranco Zola ve Eden Hazard gibi kulüp efsaneleriyle kıyaslanmaya başlanmıştı. Ancak son dönemde genç oyun kurucunun performansındaki düşüş, geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Goal.com'a verdiği röportajda eski forvet Tony Cascarino, futbolcunun eski seviyesine dönmesi için nelerin eksik olduğunu açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2025-26 sezonu Palmer için beklendiği kadar başarılı geçmedi. Ciddi sakatlıklar, özellikle kasık problemleri ve parmak kırığı nedeniyle toplam 26 maç kaçırmak zorunda kaldı. Sonuç olarak verimliliği keskin bir şekilde düştü: sezon boyunca tüm kulvarlarda sadece 11 gol ve 3 asist kaydedebildi. Bu rakamlar, Manchester City'den 40 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu ilk yılındaki 25 gollük performansından oldukça uzak.

Sakatlıklar ve Thomas Tuchel'in kararı

Palmer'ın Chelsea'deki ikinci yılı, takım başarıları açısından kötü geçmedi; kulüp Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ancak kişisel istatistiklerinin 18 gole düşmesi ve oyun kalitesindeki gerileme, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel'in gözünden kaçmadı. Alman çalıştırıcı, 24 yaşındaki futbolcuyu 2026 Dünya Kupası kadrosuna almama kararı aldı; bu durum futbol kamuoyunda sürpriz yarattı.

Tony Cascarino'ya göre Palmer'ın düşüşünde sadece fiziksel durum değil, takım ortamı da etkili oldu. Genç yıldızın parlak çıkışının büyük ölçüde yeni kulübündeki adrenalinle bağlantılı olduğunu belirtti. Şimdi ise istikrarı korumakta zorlanıyor. Uzmana göre, Chelsea kadrosunda deneyimli oyuncuların eksikliği, Palmer gibi genç yeteneklerin gelişimini engelliyor.

Xabi Alonso ve yeni umutlar

Şu anda Stamford Bridge'de yeni bir dönem başlıyor. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso takımın başına geçti ve Palmer'ın içindeki potansiyeli yeniden uyandırabilecek isim olarak görülüyor. Alonso'nun taktiksel şemaları ve gençlerle çalışma becerisinin, Palmer'ı yeniden takımın lideri yapması bekleniyor.

Transfer piyasasında ise futbolcu hakkındaki dedikodular bitmiyor. Manchester United'a transfer olacağı yönündeki söylentilere rağmen, futbolcunun Chelsea ile 2033 yılına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Cascarino'nun sonucuna göre, Palmer eğer Zola veya Hazard seviyesine çıkmak istiyorsa, sadece bireysel becerisini değil, zor durumlarda takımı sırtlayabilme yeteneğini de göstermek zorunda.

ChelseaКоул ПалмерХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: İngiltere Milli Takımı'nda neler oluyor?Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasındaki gerilim: İngiltere Milli Takımı'nda neler oluyor?Bugün, 12:10Joe Cole: “İngiltere, Lionel Messi ve Arjantin’i turnuvanın dışına itecek”Joe Cole: “İngiltere, Lionel Messi ve Arjantin’i turnuvanın dışına itecek”Bugün, 11:35Wimbledon 2026: Jannik Sinner şampiyonluk tahtını koruduWimbledon 2026: Jannik Sinner şampiyonluk tahtını koruduBugün, 11:16Mohamed Salah Türkiye'ye mi geliyor? Beşiktaş ihtimali doğduMohamed Salah Türkiye'ye mi geliyor? Beşiktaş ihtimali doğduBugün, 11:06Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli olduAbdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli olduBugün, 11:02Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya yarı final maçını kim yönetecek?Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya yarı final maçını kim yönetecek?Bugün, 10:46
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı