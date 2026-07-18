Hindistan'da timsah 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen trajik bir olay yerel halkı sarstı. 16 Temmuz günü Bahraich bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk, nehir kenarında timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Bu haber The Times of India tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, altıncı sınıf öğrencisi amcasıyla birlikte çeltik tarlasında çalıştıktan sonra eve dönerken nehir kenarında el ve ayaklarını yıkadığı sırada timsah ona saldırdı. Yırtıcı hayvan, çocuğun bacağından ısırarak onu suya sürükledi.

Olayın ardından yerel halk ve kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık beş saat süren aramanın ardından çocuğun cansız bedeni nehirden çıkarıldı.

Orman dairesi yetkilileri, timsahın cesede kısmen zarar verdiğini belirtti. Ayrıca yerel polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sosyal medyada yayılan olaya ilişkin videonun gerçekliğini doğruladı.