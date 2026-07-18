Hindistan'da timsah 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

·68·Dünya
Hindistan'da timsah 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen trajik bir olay yerel halkı sarstı. 16 Temmuz günü Bahraich bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk, nehir kenarında timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Bu haber The Times of India tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, altıncı sınıf öğrencisi amcasıyla birlikte çeltik tarlasında çalıştıktan sonra eve dönerken nehir kenarında el ve ayaklarını yıkadığı sırada timsah ona saldırdı. Yırtıcı hayvan, çocuğun bacağından ısırarak onu suya sürükledi.

Olayın ardından yerel halk ve kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık beş saat süren aramanın ardından çocuğun cansız bedeni nehirden çıkarıldı.

Orman dairesi yetkilileri, timsahın cesede kısmen zarar verdiğini belirtti. Ayrıca yerel polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sosyal medyada yayılan olaya ilişkin videonun gerçekliğini doğruladı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülke halkını temizliğe çağırıyorHindistan Başbakanı Narendra Modi ülke halkını temizliğe çağırıyorBugün, 17:28İsrail, Lübnan'ın güneyindeki üç okulu yıktıİsrail, Lübnan'ın güneyindeki üç okulu yıktıBugün, 17:21Türkiye'de bir erkek eşinin burnunu ısırarak kopardıTürkiye'de bir erkek eşinin burnunu ısırarak kopardıBugün, 17:18Dünyanın en lezzetli yemekleri hangi ülkede? Sıralama açıklandıDünyanın en lezzetli yemekleri hangi ülkede? Sıralama açıklandıBugün, 16:42Çin'de sahile yaklaşık 100 bin ölü balık vurdu (video)Çin'de sahile yaklaşık 100 bin ölü balık vurdu (video)Bugün, 14:08Meksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldıMeksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldıBugün, 13:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?