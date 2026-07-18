Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

·23·Teknoloji
Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple, piyasa değeri bakımından Nvidia'yı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını geri kazandı. Bu gelişme Bloomberg tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz'da Nvidia hisseleri yüzde 3,7 değer kaybederek şirketin piyasa değeri 4,8 trilyon dolara geriledi. Aynı zamanda Apple hisseleri yüzde 0,4 artış göstererek piyasa değeri 4,9 trilyon dolara ulaştı.

Hatırlatmak gerekirse, Nvidia Mayıs 2025'ten bu yana en değerli şirket olarak liderliği elinde tutuyordu.

Analistlere göre yatırımcılar artık sadece AI alanındaki hızlı büyümeye değil, aynı zamanda istikrarlı gelire sahip şirketlere de büyük önem vermeye başladı. Uzmanlar Apple'ın geniş hizmet yelpazesi, güçlü ekosistemi ve sadık kullanıcı tabanının, şirketin uzun vadeli büyümesine olan güveni daha da pekiştirdiğini vurguluyor.

AppleNvidiaTeknolojiPiyasa DeğeriEkonomi
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