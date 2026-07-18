Çin'de sahile yaklaşık 100 bin ölü balık vurdu (video)

Çin'in Haikou şehri kıyılarında sıra dışı bir durum gözlemlendi. Rongshanliao plajına çok sayıda ölü balık vurdu. Uzmanlara göre, sayıları yaklaşık 100 bin civarında.

Olay, uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıklarla ilişkilendiriliyor. Haikou çevresinde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle deniz suyunda mikroskobik algler hızla çoğaldı.

Alglerin aşırı artışı sudaki oksijen miktarını azalttı. Sonuç olarak, deniz çiftliklerinde yetiştirilen balıklar oksijen yetersizliğinden telef oldu.

Daha sonra akıntı ve dalgalar ölü balıkları kıyıya taşıdı. Bu nedenle Rongshanliao plajında büyük miktarda balık birikti.

Uzmanlar, mevcut durumdaki temel faktörlerin yüksek sıcaklık, alglerin hızlı çoğalması ve deniz suyundaki oksijen azalması olduğunu belirtiyor.