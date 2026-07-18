Bayern, Michael Olise'yi tutmak için devasa bir maaş hazırladı

Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olacağına dair haberler yoğunlaşırken, Bayern Münih radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman devi, Fransız yıldızı takımda tutmak için ona yeni ve oldukça yüksek maaşlı bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Anlaşma gerçekleşirse Olise, Bayern'in en çok kazanan futbolcularından biri haline gelecek.

Olise Real Madrid'e gitmek istiyor

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu mevcut transfer döneminde Real Madrid kadrosuna katılmayı hedefliyor.

Olise'nin bu isteğini Fransa milli takımındaki bazı takım arkadaşlarına da ilettiği belirtiliyor. Madrid kulübünün, oyuncuyu gelecekteki ana transfer hedeflerinden biri olarak gördüğü daha önce de basına yansımıştı.

Ancak Bayern, kilit oyuncularından birini kolayca bırakmaya niyetli değil.

Yıllık maaş 25 milyon Euro'yu aşabilir

Bild gazetesinin haberine göre, Münih ekibi Olise'ye iyileştirilmiş şartlar içeren yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Buna göre, Fransız futbolcunun yıllık maaşı 25 milyon Euro'yu aşabilir. Böyle bir anlaşma, Olise'yi kulübün en yüksek maaşlı oyuncuları arasına sokacak.

Bayern yönetimi bu hamleyle oyuncuyu Münih'te kalmaya ikna etmeyi ve Real Madrid'in ilgisini azaltmayı hedefliyor.

Bayern'in duruşu net

Münih kulübü, Olise'yi gelecek projelerinin kilit bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle yönetim, şu an için oyuncunun satışını tartışmaya bile hazır değil.

Futbolcunun kendisi transferi istese bile, Real Madrid'in müzakerelere başlamak için çok yüksek bir teklifle gelmesi gerekecek.

Olise 150 milyon Euro değerinde

Transfermarkt portalı, Michael Olise'ye 150 milyon Euro değer biçiyor.

Bu rakam, olası bir transferi yazın en pahalı hamlelerinden biri yapabilir. Ancak Bayern, yeni sözleşme teklifiyle durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor.

Şimdi asıl merak konusu; Olise yüksek maaşı mı seçecek, yoksa Real Madrid'e gitme isteğinde kararlı mı kalacak?