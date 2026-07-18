İran, ABD'de endişe yaratan videoyu yayınladı: "Trump nerede öldürülebilir?"

İran'ın Fars haber ajansı, sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ciddi endişelere yol açan bir video materyali yayınladı. İngilizce "Where can Trump be killed?" ("Trump nerede öldürülebilir?") başlığıyla paylaşılan bu video, ABD yetkililerini alarma geçirdi.

Zamin.uz ABD ile İran arasındaki yeni gerilim dalgası ve Trump'ın güvenliğine ilişkin son detayları sunuyor.

Videonun içeriği ve Washington'ın tepkisi

Yayınlanan materyalde, Donald Trump'ın Florida'daki tahmini hareket güzergahının şeması yer alıyor.

Videoda, Amerikan liderinin havaalanından Palm Beach'teki Mar-a-Lago konutuna kadar olan hareket rotası gösteriliyor.

Yayının yazarları, bu güzergahtaki köprülerden birini özellikle vurgulayarak, güvenlik açısından potansiyel bir zayıf nokta olarak nitelendirdi.

Bu materyal ilk olarak X (eski adıyla Twitter) sosyal ağında ortaya çıktı ve daha sonra silinmesine rağmen, kopyaları diğer platformlarda saklanmaya devam etti.

Batılı medya kuruluşları, videoda tasvir edilen rotanın açık harita verileriyle tam olarak örtüşmediğine dikkat çekerek, sunulan şemanın doğruluğunu sorguladı.

Amerikan istihbarat servisleri bu tehdide hızla yanıt verdi. Başkanlık konutu çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı ve hareket protokolleri yeniden gözden geçirildi.

Ayetullah Hamaney'in ölümü ve İran'ın intikam planı

RTVI'nın haberine göre, söz konusu videonun yayılması, İranlı yetkililerin ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü için intikam alma niyetine ilişkin açıklamalarının ardından geldi.

İran'ın dini lideri, 28 Şubat 2026 tarihinde İsrail'in konutuna düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İran tarafı defalarca misilleme eylemlerine hazırlandığını duyurmuş, Hamaney'in cenaze töreni ise ancak bu yılın temmuz ayı başında gerçekleştirilmişti.

Trump'a yönelik önceki saldırıların kronolojisi

Bu olay, Donald Trump'a karşı daha önce gerçekleştirilen suikast girişimleri ve tehditler göz önüne alındığında durumu daha da ciddileştirdi. Son yıllarda siyasetçi birkaç kez ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı:

Tarih ve Yer Olayın Detayları Sonuç ve Ceza Temmuz 2024, Pensilvanya (Butler) Seçim mitinginde 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, 130 metre mesafedeki bir binanın çatısından Trump'a ateş açtı. Trump sağ kulağından hafif yaralandı. Saldırgan, Gizli Servis ajanları tarafından etkisiz hale getirildi. 15 Eylül 2024, Florida (West Palm Beach) Trump'ın golf kulübü duvarının yanında yarı otomatik tüfek taşıyan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh tespit edildi ve bir Gizli Servis ajanı ona ateş açtı. Şüpheli kaçsa da daha sonra yakalandı. Eylül 2025'te suikast girişimi suçundan suçlu bulunarak ömür boyu hapis ve ek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şubat 2026, Florida (Mar-a-Lago) Konutun kuzey kapısının yanında, elinde bidon ve av tüfeğine benzer bir nesne taşıyan 20'li yaşlarda silahlı bir erkek belirdi. Durumun gerginleşmesi üzerine güvenlik görevlileri ve şerif yardımcısı ateş açarak saldırganı öldürdü. Yaralananlar arasında bir kolluk kuvveti de bulunuyordu.

İran tarafından yayınlanan yeni tehdit içerikli video, ABD özel servislerini bir kez daha yüksek alarm durumuna geçirdi.