Kenya devlet başkanının sitesi hacklendi: Bilgisayar korsanları ne talep etti?

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun resmi web sitesi siber saldırıya uğradı. Bilgisayar korsanları, ana sayfaya başkan hakkında hakaret içerikli mesajlar yerleştirerek, kısa süre içinde büyük miktarda kripto para ödenmesini talep etti.

Hükümet saldırının gerçekleştiğini doğruladı. Ancak gizli bilgilerin gerçekten korsanların eline geçip geçmediğine dair ilk incelemeler farklı sonuçlar gösteriyor.

Başkanlık sitesinin ana sayfası değiştirildi

Siber saldırı, 18 Temmuz günü Kenya Devlet Başkanı'nın president.go.ke resmi sitesine düzenlendi. Sitedeki olağan devlet haberlerinin yerini, William Ruto'ya hakaret eden ve ona karşı çeşitli iddialar içeren mesajlar aldı.

Korsanlar sayfaya bir kripto cüzdan adresi de ekleyerek beş Bitcoin transfer edilmesini talep etti. O dönemde bu miktar yaklaşık 41,3 milyon Kenya şilini, yani yaklaşık 320 bin dolar değerindeydi.

Korsanlar bilgileri ifşa etmekle tehdit etti

Saldırganlar, ödeme yapılmadığı takdirde başkanla bağlantılı olduğu iddia edilen bilgileri kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Paranın transferi için aynı gün saat 18:00'e kadar süre tanıdılar. Ancak hangi bilgilerin kastedildiği ve korsanların gerçekten iç sistemlere sızmayı başarıp başaramadığı doğrulanmadı.

Sitenin dış sayfasının değiştirilmesi, her zaman gizli veritabanının ihlal edildiği anlamına gelmez. Saldırının boyutunu belirlemek için sunucuların ve sistem günlüklerinin tam teknik incelemesi gerekir.

Hükümet saldırıyı doğruladı

Kenya Bilgi, İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı William Kabogo, başkanlık sitesinde siber güvenlikle ilgili bir olay yaşandığını doğruladı.

Bakan, olayın tespit edilmesinin hemen ardından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun gerekli acil durum önlemlerini devreye soktuğunu belirtti. Siteye erişim, saldırıyı sınırlamak, dijital inceleme yapmak ve sistemi geri yüklemek amacıyla geçici olarak durduruldu.

Bakan, "Şu an itibarıyla gizli bilgilere yetkisiz erişildiğine, bilgilerin kopyalandığına veya kaybolduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır" dedi.

Kabogo, diğer devlet bilgi sistemlerinin ve dijital hizmetlerin güvenli bir şekilde çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Siteyi geri yükleme çalışmaları başladı

Kenya Devlet Başkanlığı'nın BT uzmanları, saldırının sonuçlarını gidermek ve portalın normal faaliyetlerini geri yüklemek için çalışmalara başladı.

Korsanların bıraktığı mesajlar kısa sürede kaldırıldı, ardından site inceleme yapılması için çevrimdışı konuma getirildi. Hükümet kurumları, teknik ortaklarla birlikte saldırganların siteye hangi açıktan yararlanarak girdiğini araştırıyor.

Saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor

Kenya yetkilileri, siber saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz bir bilgi vermedi. Ayrıca hükümet, korsanların talep ettiği parayı ödeme niyetleri olup olmadığını da açıklamadı.

Soruşturmanın temel amacı, olayın sadece başkanlık sitesinin halka açık kısmıyla mı sınırlı kaldığını yoksa saldırganların iç sistemlere de girip girmediğini belirlemektir.

Şimdilik korsanların "gizli bilgileri ifşa etme" tehdidi kanıtlanmamış bir iddia olarak kalıyor. Ancak başkanın resmi sitesinin hacklenmiş olması, Kenya devlet kurumlarında siber güvenlik önlemlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi.