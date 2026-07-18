Çin'in Kimi modeli dünya teknoloji piyasasını sarstı

Çinli Moonshot AI şirketinin güncellenmiş Kimi modelini tanıtması, küresel yapay zeka (AI) pazarında ciddi tartışmalara yol açtı. Yeni Kimi K3 sürümü, açık kaynaklı (open source) bir model olmasına rağmen, dünyanın en güçlü kapalı sistemleri olan Claude ve GPT gibi amiral gemileriyle rekabet edebileceğini kanıtladı. Bu olay sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki rekabetin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Moonshot AI'nın açıklamasına göre, Kimi K3 modeli bir dizi testte yüksek sonuçlar elde ederek önceki sürümlerini önemli ölçüde geride bıraktı. Arena.ai ve Vals AI gibi bağımsız analitik platformlar da bu modelin verimliliği konusunda olumlu sonuçlar bildirdi. Bu gelişmenin ardından dünya finans piyasalarında da dalgalanmalar gözlendi: Nasdaq endeksi yüzde 1 düştü ve NVIDIA gibi çip üreticisi devlerin hisseleri yatırımcılar tarafından satılmaya başlandı.

Siyasi baskı ve teknolojik yarış

Bu teknolojik sıçrama, ABD hükümeti ve büyük teknoloji figürleri arasında endişe yarattı. Trump yönetiminin eski AI danışmanı David Sacks, Çin'in bu başarısını ABD'deki bürokrasi ve aşırı düzenlemelerle kıyasladı. Ona göre, Amerikalı siyasetçiler yeni veri merkezlerini yasaklamak ve katı kurallar getirmekle meşgulken, Çin AI yarışında liderliği ele geçiriyor.

Aynı zamanda, OpenAI şirketinin stratejik gelecek bölümü başkanı Dean Ball, Kimi modelinin yeteneklerini yüksek değerlendirdi. Ball, bu modelin gücünün sadece diğer modellerden kopyalama (distilasyon) sonucu değil, gerçek bir mühendislik başarısı olduğunu vurguladı. Ball ayrıca, Çin hükümetinin bu seviyedeki güçlü modelleri açık kaynaklı olarak yayınlamasına izin vermesine şaşırdığını belirtti.

Güvenlik ve gelecekteki riskler

Batılı uzmanlar, açık kaynaklı modellerin yaygınlaşmasını "dijital komünizm" riskiyle ilişkilendiriyor. Dean Ball'a göre, eğer açık modeller baskın hale gelirse, AI devlet tarafından sağlanan bir sosyal altyapıya dönüşebilir. Bu durum, özel inovasyonların durmasına ve teknolojik alanda yeni tür bir distopik geleceğe yol açabilir.

Uber'in eski CEO'su Travis Kalanick ise fikri mülkiyet konusuna odaklandı. Ona göre, Çin modelleri genellikle Amerikan sistemlerinin sonuçları temel alınarak eğitiliyor. Eğer bu süreç düzenlenmezse, Amerikan şirketleri haksız rekabet koşullarında kalabilir. Ancak analistler, Amerikalı yazılımcıların da Kimi gibi Çin geliştirmelerini kendi projelerinde kullandıklarını belirtiyor.

Özetle, Kimi modelinin çıkışı yapay zeka dünyasındaki güç dengesini değiştirdi. Artık ABD hükümetinin, Çin'in açık kaynaklı modellerinin kullanımını kısıtlamak için yeni düzenleyici mekanizmalar geliştirmesi bekleniyor. Özbekistanlı uzmanlar için de bu açık modeller, AI alanındaki yerel geliştirmeleri ilerletmek için önemli bir kaynak görevi görebilir.