Süper Lig'de iki deplasman galibiyeti: 12. hafta nasıl sonuçlandı?

·37·Spor
Süper Lig'de iki deplasman galibiyeti: 12. hafta nasıl sonuçlandı?

Özbekistan Süper Ligi'nin 12. haftası iki ilginç karşılaşma ile sona erdi. Dinamo ve Surxon deplasmanda önemli üç puan alarak puan durumundaki yerlerini iyileştirdi.

Her iki maç da 2-1'lik skorla bitti, ancak galibiyetler farklı senaryolarla elde edildi.

Dinamo ilk yarıda üstünlüğü sağladı

Semerkant temsilcisi Dinamo, deplasmanda Qizilqum'a karşı sahaya çıktı ve maça aktif bir başlangıç yaptı.

22. dakikada Firdavs Abdurahmonov perdeyi açtı. Yedi dakika sonra Anvar Hojimirzayev, Semerkant ekibinin ikinci golünü kaydetti.

İkinci yarının 55. dakikasında Dinamo savunmacısı Haris Haydarevich topu kendi ağlarına gönderdi. Ev sahibi ekip baskıyı artırsa da konuk ekip galibiyeti korumayı başardı.

Qizilqum — Dinamo 1:2

Goller: Firdavs Abdurahmonov — 22, Anvar Hojimirzayev — 29, Haris Haydarevich — 55, kendi kalesine.

Surxon galibiyet golünü dört dakikada buldu

Haftanın bir diğer mücadelesinde Surxon, deplasmanda Andijon ile karşılaştı. Maçtaki tüm goller ikinci yarıda atıldı.

64. dakikada Richard Friday konuk ekibi öne geçirdi. Andijon, 73. dakikada Usmonali Ismonaliyev'in golüyle dengeyi sağladı.

Ancak skor uzun süre eşit kalmadı. 77. dakikada Sarvar Abduhamidov, Surxon'un ikinci golünü atarak takımına önemli bir galibiyet getirdi.

Andijon — Surxon 1:2

Goller: Richard Friday — 64, Usmonali Ismonaliyev — 73, Sarvar Abduhamidov — 77.

Puan durumundaki rekabet kızıştı

12. hafta öncesinde Andijon 16 puanla 9. sırada, Surxon ise 15 puanla 10. sırada yer alıyordu. Deplasman galibiyeti, Surxon'un rakibine yaklaşmasını sağladı.

Dinamo da Qizilqum karşısında aldığı üç puanla alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı.

Süper Lig'de takımlar arasındaki puan farkı oldukça az. Bu nedenle her galibiyet, puan tablosunda birkaç basamak birden yükselme imkanı tanıyor.

12. hafta konuk ekiplerin lehine sonuçlandı

Haftanın son gününde ev sahibi ekipler puan çıkaramadı. Dinamo ilk yarıdaki üstünlüğünü korurken, Surxon galibiyet golünü maçın son bölümünde buldu.

Artık tüm dikkatler bir sonraki haftaya çevrildi. Alt ve orta sıralardaki rekabet giderek kızışırken, bu iki galibiyet sezonun geri kalanı için belirleyici olabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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