Mücteba Hamaney: “Trump’ın imzası artık güvenilir değil”

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD’yi İran ile yapılan anlaşmalara defalarca uymamakla suçlayarak, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasının güvenilirliğine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı. Bunu X sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamaney açıklamasında, Washington’ın İran ile varılan mutabakat zaptlarını ve üstlendiği taahhütleri defalarca ihlal ettiğini belirtti. Ona göre bu durum, ABD liderinin imzasının “tamamen değersiz ve güvenilmez” olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

İran'ın dini lideri ayrıca ABD'yi sert bir dille uyararak, “İran halkı ve direniş cephesinin gerekirse Amerika'ya unutulmaz bir ders verebileceğini” ifade etti.