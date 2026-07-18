Messi final öncesi «Son Tango»sunu sergiledi

·35·Spor
Messi final öncesi «Son Tango»sunu sergiledi

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde taraftarlara sembolik bir mesaj gönderdi. Arjantin bayrağıyla çekilmiş fotoğrafını ve özel olarak hazırlanan «Son Tango» kramponlarını tanıttı.

Bu isim basit bir pazarlama fikri değil; Messi'nin dünya kupalarındaki 20 yıllık yolculuğuna ve kariyerindeki muhtemel son dünya kupası finaline işaret ediyor. Adidas da bu koleksiyonu oyuncunun dünya kupalarındaki uzun tarihine adadı.

«İleri, finale doğru!»

Messi, sosyal medyada Arjantin bayrağıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak final öncesi takım taraftarlarına seslendi.

«Adidas ile birlikte 'Son Tango' yolculuğunu paylaşmak ne kadar heyecan verici. İleri, finale doğru, Arjantin!» diye yazdı.

Özel kramponlar beyaz, gök mavisi ve altın renklerinin uyumuyla tasarlandı. Tasarımda Arjantin milli takımı sembolleri, Messi'nin kişisel logosu ve 10 numara ile ilgili detaylar yer alıyor.

«Son Tango»nun ardındaki anlam nedir?

«Son Tango» ismi, Arjantin kültürüne özgü tango ile Messi'nin futboldaki muhtemel «son dansı»nı birleştiriyor.

39 yaşındaki futbolcu için bu altıncı dünya kupası olacak. Arjantin, İspanya'yı mağlup ederse Messi, milli takımla üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olacak. Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan son takım, 1958 ve 1962 yıllarında Brezilya olmuştu.

Arjantin şampiyonluk unvanını koruyor

Arjantin, finale son dünya şampiyonu olarak geldi. Lionel Scaloni'nin öğrencileri turnuvadaki yedi maçın tamamını kazandı ve final karşılaşması öncesinde namağlup ilerliyor.

İspanya ise 2010'dan sonra ikinci şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Finalde Avrupa ve Güney Amerika'nın son şampiyonları karşı karşıya gelecek.

Final Türkiye saatiyle ne zaman başlayacak?

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, ABD saatiyle 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma yerel saatle 15:00'te, Greenwich saatiyle 19:00'da başlayacak. Buna göre, Türkiye'de maç 20 Temmuz'u 21 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:00'da başlayacak.

Messi, final öncesi Arjantin'in tüm gücünü ortaya koyacağını vurguladı. Şimdi onun «Son Tango»su ikinci şampiyonlukla mı noktalanacak yoksa İspanya bu tarihi senaryoyu bozacak mı; cevabı sahada göreceğiz.

Lionel MessiArjantinİspanyaDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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