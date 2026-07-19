Gökbilimcilerden beklenmedik keşif: 1998 SH2 asteroidinin aslında bir kuyruklu yıldız olduğu ortaya çıktı

·38·Teknoloji
Gökbilimcilerden beklenmedik keşif: 1998 SH2 asteroidinin aslında bir kuyruklu yıldız olduğu ortaya çıktı

Astronomi dünyasında uzun yıllardır süregelen kabulleri değiştiren önemli bir gelişme yaşandı. 1998 yılında keşfedilen ve bugüne kadar sıradan bir asteroid olarak kabul edilen 1998 SH2 gök cisminin aslında bir kuyruklu yıldız olduğu kanıtlandı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu keşif sadece matematiksel hesaplamalarla değil, doğrudan görsel gözlemlerle de doğrulandı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Bu nesnenin incelenmesine, Ağustos 2025'te yaşanan beklenmedik bir olay önayak oldu. O dönemde 380 metre çapındaki cisim, Dünya'ya 0,02 astronomik birim mesafeye kadar yaklaşmıştı. ABD'deki Goldstone radarlokasyon kompleksi aracılığıyla planlanan gözlemler, beklenmedik bir hata nedeniyle gerçekleşemedi: Nesne hesaplanan koordinatlarda bulunamadı. Brezilya'daki Wykrota-Centro de Estudos Astronómicos de Minas Gerais gözlemevi ise cismin yörüngesinden önemli ölçüde saptığını kaydetti.

Matematiksel tahminden görsel doğrulamaya

Bilim insanları, cismin hareketindeki bu sapmanın yalnızca kütle çekimine bağlı olmayan bir ivmelenme ile açıklanabileceğini belirledi. Bu olay, kuyruklu yıldızlara özgü olan ve içlerindeki buz tabakasının buharlaşması (gaz çıkışı) sonucu oluşan reaktif bir kuvvettir. Hesaplamalara göre nesne saniyede 1,2 × 10^24 molekül gaz salıyor, bu da yapısında buz rezervleri bulunduğunun bir kanıtıdır.

Başlangıçta hiçbir aktivite belirtisi görünmese de dünyanın en büyük teleskopları devreye sokuldu. Hawaii'deki CFHT ve Şili'deki VLT (Very Large Telescope) cihazlarıyla alınan görüntülerde, 1998 SH2 çevresinde çok soluk bir gaz-toz bulutu ve ince bir kuyruk oluştuğu belirlendi. Kuyruklu yıldızın bu "kamufle olma" yeteneğinin, yüzeyindeki düşük ışık yansıtma özelliği (albedo) ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Gezegensel savunma ve yeni riskler

Bu keşif, Dünya gezegenini uzaydaki tehditlerden koruma stratejisi için son derece önemlidir. P/1998 SH2 olarak yeniden adlandırılan bu cisim gibi "gizli kuyruklu yıldızlar", asteroidlerden daha tehlikeli kabul edilir. Çünkü yörüngeleri reaktif kuvvetlerin etkisiyle beklenmedik yönlerde değişebilir, bu da Dünya ile çarpışma olasılıklarının hesaplanmasını zorlaştırır.

Günümüzde bilim insanları, kuyruklu yıldız yörüngesinde hareket eden 2000'den fazla Dünya'ya yakın asteroid bilmektedir. Bunların 285 tanesi 140 metreden büyük olup potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Yeni veriler, bu cisimlerin çoğunun aslında donmuş kuyruklu yıldızlar olabileceğini göstermektedir. Bu durum, gelecekte DART görevi gibi asteroidlerin yönünü değiştirme projeleri geliştirilirken cismin gözenekli yapısının hesaba katılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca bu araştırma, Dünya'daki okyanusların oluşumu hakkındaki teorileri de değiştirebilir. Geçmiş dönemlerde tam da bu tür gizli kuyruklu yıldızların gezegenimize su taşımış olma olasılığı yüksektir. Gelecekte Şili'de inşa edilmekte olan Vera Rubin Gözlemevi yardımıyla bu tür "karanlık kuyruklu yıldızların" toplu halde aranması planlanmaktadır.

UzayAstronomiKuyruklu YıldızAsteroidBilim-Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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