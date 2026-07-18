Zelenskiy Sirski'yi görevden alacak mı? Kiev'de baskı artıyor

Ukrayna askeri liderliğindeki gerilim giderek tırmanıyor. Financial Times kaynaklarına göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Aleksandr Sirski'yi görevden alma ihtimalini değerlendiriyor.

Henüz nihai bir karar verilmiş değil. Ancak Savunma Bakanı Mihail Fyodorov'un beklenmedik istifası ve ülkenin çeşitli şehirlerindeki protestolar, Sirski'nin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Zelenskiy komutanları topluyor

Financial Times'ın haberine göre Zelenskiy, 18-19 Temmuz tarihlerinde üst düzey askeri komutanlarla bir toplantı yapmayı planlıyor.

Toplantıda cephedeki kritik bölgelerdeki durum, Ukrayna ordusunun savunma kapasitesi ve Sirski'nin yerine geçebilecek adayların tartışılması bekleniyor.

Kaynaklar, başkomutan değişikliğinin ancak görevi devretmenin tüm cephe hattındaki savunmaya zarar vermeyeceğinden emin olunduktan sonra gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Fyodorov'un istifası krizi gün yüzüne çıkardı

Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fyodorov, Temmuz ayındaki hükümet değişiklikleri kapsamında, görevde sadece altı ay kaldıktan sonra istifa etti.

35 yaşındaki Fyodorov; Ukrayna'da kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, drone teknolojilerinin geliştirilmesi ve savunma sisteminde veriye dayalı yönetimin uygulanmasıyla tanınıyordu.

FT kaynakları, Sirski'nin Fyodorov ile yaşadığı anlaşmazlıktan sonra onun görevden alınması konusunu Zelenskiy'e sert bir şekilde sunduğunu iddia ediyor. Ancak bu iddia, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı veya Sirski tarafından resmen doğrulanmadı.

Eski bakan Sirski'yi neyle suçladı?

İstifasının ardından Fyodorov, başkomutanı ordudaki reformları engellemek, modern teknolojilerin uygulanmasını yavaşlatmak ve liderlik içinde bölünmeye yol açmakla suçladı.

Yolsuzlukla mücadele önlemleri, satın alma sisteminin güncellenmesi ve drone kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bazı girişimlerin askeri komuta tarafından desteklenmediğini öne sürdü. Sirski tarafı bu suçlamalara detaylı bir yanıt vermedi.

Gözlemciler bu gerilimi, teknolojik yaklaşımı savunan genç reformcular ile geleneksel askeri yönetim yanlıları arasındaki bir çatışma olarak değerlendiriyor.

Ukrayna şehirlerinde protestolar başladı

Fyodorov'un görevden alınması Kiev'de protestolara yol açtı. Göstericiler eski bakanı destekleyerek onu savunma alanındaki reformların ana mimarlarından biri olarak nitelendirdi.

Protestolar daha sonra Lviv ve diğer şehirlere de yayıldı. Bazı göstericiler Fyodorov'un göreve iadesinin yanı sıra Sirski'nin de istifasını talep etti.

Savaş döneminde askeri liderliğe karşı bu tür açık protestolar Ukrayna için nadir görülen bir durum. Eylemlere vatandaşların yanı sıra bazı askerlerin ve gazilerin de katıldığı bildiriliyor.

Sirski'nin kaderi ne zaman belli olacak?

Zelenskiy, Sirski'yi görevden alma niyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Financial Times'ın haberi de kaynaklara dayalı olup karar hala değişebilir.

Başkomutanın olası değişimi, Ukrayna için oldukça hassas bir döneme denk geliyor. Yeni bir liderin atanması sadece iç siyasi baskıyı hafifletmekle kalmayıp, cephedeki komuta zincirini ve Batılı müttefiklerle iş birliğini de etkileyebilir.

Şimdi asıl merak konusu; Zelenskiy iki üst düzey yetkili arasındaki krizi Sirski'yi görevden alarak mı çözecek, yoksa mevcut başkomutan görevinde kalmaya devam mı edecek?