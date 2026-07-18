Mbappe'den Deschamps'a Duygusal Mektup: "Son Dansın"

Kylian Mbappé Fransa Milli Takımı kaptanı, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maç öncesinde teknik direktör Didier Deschamps'a duygusal bir veda mesajı gönderdi. Mbappé, 14 yıl boyunca takımı yöneten tecrübeli çalıştırıcının hizmetlerinin değerini tarihin en iyi şekilde teslim edeceğini vurguladı.

İngiltere'ye karşı oynanacak üçüncülük maçı, Deschamps'ın Fransa'nın başındaki son karşılaşması olacak. Mbappé'nin samimi sözleri, ikili arasındaki ilişkinin sadece oyuncu-antrenör bağından çok daha derin olduğunu gösterdi.

«Bugün senin son dansın»

Mbappé, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajına kısa ama etkileyici cümlelerle başladı:

«Bugün senin son dansın. Bize çok şey kattın.»

Fransa kaptanı, oyuncuların Deschamps'ı bir Dünya Kupası finali ve yeni bir şampiyonlukla uğurlamak istediklerini ancak yarı finalde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin buna engel olduğunu itiraf etti.

«Sana çok daha iyi bir veda hediye etmek isterdik ama başaramadık,» diye yazdı Mbappé.

Fransa şimdi İngiltere ile üçüncülük maçına çıkacak. Birçok oyuncu için bu beklenen final olmasa da, maç Deschamps'ı galibiyetle uğurlamak için bir fırsat sunuyor.

Mbappé, Deschamps'ın en büyük hizmetini takdir etti

Yıldız oyuncuya göre Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın yeniden dirilişinde ve dünya futbolunda lider konuma dönmesinde kilit rol oynadı.

«Bu 14 yıl boyunca takımımız için yaptıklarını kelimelerle ifade etmek çok zor. Fransa Milli Takımı'nın yeniden doğuşunda kilit rolü sen oynadın.»

Mbappé, teknik direktörün kamuoyu tarafından her zaman hak ettiği değeri görmediğini de belirtti. Oyun tarzı ve taktiksel kararları nedeniyle sıkça eleştirilse de, Deschamps'ın sonuçları Fransa'yı son on yılın en istikrarlı milli takımlarından biri haline getirdi.

«İnsanlar her zaman büyüklüğünü takdir edemedi. Ancak zaman ve tarih, bunun gerçek değerini ortaya koyacaktır,» dedi.

Deschamps, Fransa'yı üst üste üç Dünya Kupası'nda yarı finale taşıdı. Onun yönetiminde takım 2018'de şampiyon oldu ve 2022 Dünya Kupası'nda finale ulaştı.

«Bana güvendiğin için teşekkürler»

Mbappé, mesajında Deschamps'ın kendisine milli takımda kendini gösterme fırsatı verdiğinin altını çizdi.

«Bana şans verdiğin ve bunca yıl ülkemin onurunu en yüksek seviyede temsil etmem için bana güvendiğin için teşekkür ederim.»

Futbolcu, Deschamps'ı Fransa futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olarak nitelendirdi. Deschamps, 1998 Dünya Kupası'nı kaptan olarak kaldırmış, 20 yıl sonra ise teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşmıştı. O, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan nadir isimlerden biri.

Deschamps Fransa'da nasıl bir miras bıraktı?

Didier Deschamps 2012 yılında Fransa Milli Takımı'nın başına geçti. Onun döneminde "Les Bleus":

2018 Dünya Kupası şampiyonu oldu;

Euro 2016 finaline çıktı;

2022 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı;

2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı;

Üst üste üç Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Bu sonuçlar Deschamps'ı sadece Fransa'nın değil, milli takımlar futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri yaptı.

Veda nasıl sonuçlanacak?

Mbappé mesajını, teknik direktörüne yeni kariyerinde başarılar dileyerek ve milli forma için yaptığı her şey için minnettarlığını ifade ederek noktaladı.

«Birlikte yaşadığımız tüm anlar ve elde ettiğimiz başarılar hakkında sadece güzel hatıralarım var.»

Fransa finale çıkamadı ancak Deschamps'ın 14 yıllık dönemi galibiyetle bitirmek için son bir şansı var. Şimdi asıl soru şu: Mbappé ve takım arkadaşları, hocalarının "son dansını" bronz madalya ile süsleyebilecek mi?