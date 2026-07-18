ABD'deki bir okulda derslerde ilk kez insansı robot göreve başlıyor

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Salamanca Merkez Okul Bölgesi, ülkedeki ilk eğitim kurumlarından biri olarak ders sürecine insansı bir robotu dahil ediyor. Okul yönetimi, yapay zeka ile donatılmış «Sally» adlı robotun, Eylül 2026'dan itibaren lise öğrencileri için öğretmen asistanı olarak görev yapacağını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, 57 bin dolar değerindeki bu robot, Las Vegas merkezli Realbotix Corporation şirketiyle yürütülen bir pilot proje kapsamında okula getiriliyor.

«Sally», kahverengi saçlı ve lateks tenli insansı bir görünüme sahip olacak. Kollarını ve parmaklarını hareket ettirebiliyor ancak bacakları hareket etmediği için sınıf içinde bağımsız olarak yürüyemiyor.

Okul Bölgesi Müdürü Dr. Mark Beehler, projenin heyecan verici olmasının yanı sıra belirli sorumluluklar da getirdiğini vurguladı.

Beehler, eğitim alanındaki her yeniliğin başlangıçta çeşitli tartışmalara yol açtığını belirtti. Geçmişte e-posta veya internetin okullara getirilmesine karşı çıkanlar olmuştu. Şimdi ise yapay zeka, eğitim sisteminin bir sonraki aşaması haline geliyor ve bu teknoloji halihazırda birçok okulda kullanılıyor.

İlk aşamada «Sally», sadece Salamanca Lisesi'ndeki 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle çalışacak. Robot; programlama, robotik ve yapay zeka derslerine katılarak öğretmenlere yardımcı olacak.

Okul yönetimi, robotu öğrencilere daha yakın kılmak amacıyla ona Batı New York'a özgü bir aksan verileceğini de açıkladı. Yönetim, şaka yollu bir şekilde bu sesin tamamen doğal ve tarafsız olduğunu düşündüklerini belirtti.

«Sally», Apple kurucu ortağı Steve Wozniak'ın katkılarıyla geliştirilen Woz Ed eğitim programı kapsamındaki derslerde kullanılacak. Şu an için sadece kodlama, robotik ve yapay zeka derslerinde hizmet verecek.

Okul yönetimi, robotun asla öğretmenlerin yerini almayacağını özellikle vurguladı.

Resmi açıklamada, «Realbotix eğitim robotu, öğretmenlerin, personelin veya insanlar arasındaki canlı iletişimin yerini asla almayacaktır. Sadece eğitimciler için ek bir öğretim aracı olarak hizmet verecek, öğrencilerin ilgisini artıracak ve ders materyallerini daha iyi kavramalarına yardımcı olacaktır» denildi.

Ayrıca robot, kapalı ve çevrimdışı bir yapay zeka sisteminde çalışıyor. Öğrencilere hazır cevaplar vermiyor; aksine çeşitli sorular ve yönlendirici öneriler aracılığıyla bağımsız düşünmeye teşvik ediyor ve konuyu anladıklarını göstermelerine yardımcı oluyor.

Okul yönetimi, «Sally»nin hiçbir kişisel veri toplamadığını, video veya ses kaydı yapmadığını ve Realbotix şirketine herhangi bir bilgi aktarmadığını kaydetti.

Bilgi için, şirketin daha gelişmiş F-Series modeli 125 bin dolar değerindedir. İki ayak üzerinde bağımsız durabiliyor ancak hareket edebilmesi için yine de tekerlekli bir platforma ihtiyaç duyuyor.