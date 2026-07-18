ABD'li sanık: "İmkanım olsaydı daha fazla Müslüman öldürürdüm"

·5·Dünya
ABD'li sanık: "İmkanım olsaydı daha fazla Müslüman öldürürdüm"

ABD'nin Utah eyaletindeki West Valley City şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde Müslüman bir erkeğe bıçaklı saldırı düzenleyen Peter Michael Larsen hakkında ağır suçlamalarla dava açıldı. Konuyla ilgili haberi aa.com yayınladı.

Savcılık verilerine göre, 17 Temmuz'da sanığa ağırlaştırıcı nedenlerle cinayete teşebbüs suçlamasıyla iki ayrı dosyadan resmi suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kayıtlarına göre olay 13 Temmuz'da gerçekleşti. Larsen, Müslüman erkeğe defalarca bıçakla saldırdı.

Mağdurun vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi aldığı ve çok kan kaybettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan mağdurun güncel sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma belgelerinde, şüphelinin suçu dini nefret nedeniyle işlediğini itiraf ettiği yer aldı. Kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, Müslümanları kasten hedef aldığını ve bu yolla başkalarını da benzer eylemlere teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca alışveriş merkezini, Müslümanların sıkça ziyaret ettiği bir yer olduğu için seçtiğini söyledi.

Larsen, müfettişlere "İmkanım olsaydı, mümkün olduğunca çok Müslüman öldürürdüm" dedi.

Saldırının ardından görgü tanıkları, polis gelene kadar sanığı etkisiz hale getirmeyi başardı. Şu anda Salt Lake Bölge Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

ABDUtahİslamofobiNefret SuçuPeter Michael Larsen
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İran, ABD'de endişe yaratan videoyu yayınladı: "Trump nerede öldürülebilir?"İran, ABD'de endişe yaratan videoyu yayınladı: "Trump nerede öldürülebilir?"Bugün, 22:01St. Petersburg'da 4 çocuklu anne evsiz kaldı: Diplomatlar devreye girdiSt. Petersburg'da 4 çocuklu anne evsiz kaldı: Diplomatlar devreye girdiBugün, 21:48Bu lüks konut, Messi'nin satın alımından sonra hızla tükeniyorBu lüks konut, Messi'nin satın alımından sonra hızla tükeniyorBugün, 20:14Kontakt lens nedeniyle kadın görme yetisini kaybetme noktasına geldiKontakt lens nedeniyle kadın görme yetisini kaybetme noktasına geldiBugün, 19:50Bu gezegende bir yıl sadece 25 gün sürüyorBu gezegende bir yıl sadece 25 gün sürüyorBugün, 18:31İran ABD'ye iki-üç günlük süre verdi: yeni tehdit geldiİran ABD'ye iki-üç günlük süre verdi: yeni tehdit geldiBugün, 17:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?
Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?