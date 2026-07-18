ABD'li sanık: "İmkanım olsaydı daha fazla Müslüman öldürürdüm"

ABD'nin Utah eyaletindeki West Valley City şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinde Müslüman bir erkeğe bıçaklı saldırı düzenleyen Peter Michael Larsen hakkında ağır suçlamalarla dava açıldı. Konuyla ilgili haberi aa.com yayınladı.

Savcılık verilerine göre, 17 Temmuz'da sanığa ağırlaştırıcı nedenlerle cinayete teşebbüs suçlamasıyla iki ayrı dosyadan resmi suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kayıtlarına göre olay 13 Temmuz'da gerçekleşti. Larsen, Müslüman erkeğe defalarca bıçakla saldırdı.

Mağdurun vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi aldığı ve çok kan kaybettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan mağdurun güncel sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma belgelerinde, şüphelinin suçu dini nefret nedeniyle işlediğini itiraf ettiği yer aldı. Kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede, Müslümanları kasten hedef aldığını ve bu yolla başkalarını da benzer eylemlere teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca alışveriş merkezini, Müslümanların sıkça ziyaret ettiği bir yer olduğu için seçtiğini söyledi.

Larsen, müfettişlere "İmkanım olsaydı, mümkün olduğunca çok Müslüman öldürürdüm" dedi.

Saldırının ardından görgü tanıkları, polis gelene kadar sanığı etkisiz hale getirmeyi başardı. Şu anda Salt Lake Bölge Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.