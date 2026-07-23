İran'daki düz mezarlık sosyal medyada tartışma yarattı (video)

Sosyal medyada İran'daki mezarlıklardan birinde çekilen bir video geniş yankı uyandırdı. Videoda, mezarların birçok ülkedeki gibi toprak yığını veya yüksek tepe şeklinde değil, zeminle aynı hizada düz bir şekilde yapıldığı görülüyor.

Videodan da anlaşılacağı üzere mezarların üstü düzleştirilmiş durumda ve insanlar mezarlık alanında rahatça yürüyebiliyor. Bu durum birçok kullanıcıda merak uyandırdı ve çeşitli tartışmalara yol açtı.

Yorumlarda bazı izleyiciler, bu yöntemin mezarlığın düzenli tutulmasını ve bakımını kolaylaştırdığını belirtirken, diğerleri ise alışkın oldukları geleneklerden keskin bir şekilde farklı olduğu için bu manzarayı sıra dışı olarak değerlendiriyor.