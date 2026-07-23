Japonya'da insanlar için benzersiz bir buzdolabı geliştirildi

Japonya'da insanları kısa sürede serinletmek için tasarlanan Do Hiemon Box adlı benzersiz bir cihaz geliştirildi. Japan Today haberine göre, dış görünüşü buzdolabını andıran bu kabin sadece bir kişi için tasarlanmış olup, SDRS şirketi tarafından üretilmiştir.

Cihazın içindeki sıcaklık 15 santigrat derecede tutuluyor. Koltuğa oturulduğunda ise yaklaşık 5 dereceye kadar soğutulmuş hava baş, boyun ve omuz bölgesine yönlendiriliyor. Şirketin açıklamasına göre, beş dakika içinde kişi kendini oldukça serinlemiş hissediyor, 10 dakika içinde ise vücut ısısı düşerek sıcaktan kaynaklanan yorgunluk belirtileri hafifliyor.

Do Hiemon Box özellikle inşaat sahaları, fabrikalar, depolar ve açık havada çalışanlar için tasarlanmıştır. Hava akışı ve soğutma için üç farklı modu bulunmaktadır. Aşırı soğumayı önlemek amacıyla cihaz 20 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Ayrıca tekerlekli yapısı sayesinde bir yerden başka bir yere kolayca taşınabilir. Cihaz elektrik şebekesiyle çalışır ve taşınabilir klimalara kıyasla yaklaşık iki kat daha az enerji tüketir.

Şu anda Do Hiemon Box Japonya'da endüstriyel ekipman distribütörleri aracılığıyla satışa sunulmuş durumda. Standart modelinin fiyatı 1,5 milyon yen (yaklaşık 9.200 dolar) olarak belirlendi.

Bu icat, Japonya'da yaşanan aşırı sıcaklar zemininde tanıtıldı. Ülkede 40 dereceye ulaşan günler için «kokushobi» («acımasız sıcak gün»), 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklar için ise «moshobi» («ekstrem sıcak gün») terimleri kullanılıyor. 21 Temmuz günü 914 gözlem noktasının yaklaşık 300'ünde «moshobi» kaydedildi ve Tokyo'da erkeklere işe şortla gelmeleri tavsiye edildi.