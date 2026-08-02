90 ve 95 yaşındaki çift, 64 yıllık birlikteliğin ardından evlendi

2024 yılında Kenya'da sıra dışı ve büyük ilgi gören bir düğün töreni gerçekleşti. 95 yaşındaki İbrahim Mbogo ve 90 yaşındaki Tabita Vangui, aradan geçen yaklaşık 64 yılın ardından ilk kez kilisede resmi olarak evlendi. Onların dokunaklı hikayesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişide sıcak izlenimler bıraktı.

Edinilen bilgiye göre çift, 1960 yılından bu yana birlikte bir yaşam sürüyordu. Bu yıllar boyunca çocuklarını büyütüp yetiştirdiler, torun sahibi oldular ve büyük bir aile kurdular. Ancak bu kadar yıldır birlikte yaşamalarına rağmen, resmi olarak karı-koca şeklinde nikah kıymamışlardı.

Nihayet 2024 yılında bu hayallerini gerçekleştirerek yakınları ve aile üyelerinin katılımıyla kilisede bir nikah töreni düzenlemeye karar verdiler. Tören, katılımcılar için unutulmaz ve duygusal açıdan zengin bir olay haline geldi.

Tabita Vangui'ye neden bu kadar uzun süre beklediği sorulduğunda, esprili bir yanıt verdi.

"Erkekler genellikle fikirlerini değiştirirler, bu yüzden onun kararının gerçekten kesin olduğundan tamamen emin olmam gerekiyordu" dedi.

Onun şaka yoluyla söylediği bu sözler orada bulunanları güldürürken, sosyal medya kullanıcıları çiftin sevgi ve sadakat dolu yaşam yolunu yüksek takdirle karşıladı.