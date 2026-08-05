Çiğ süt peyniri nedeniyle dokuz yıl komada kalan çocuk hayatını kaybetti

İtalya’nın Trento ilinde çiğ sütten yapılan peyniri tükettikten sonra ağır hastalanan 13 yaşındaki Mattia Mayestri hayatını kaybetti. RIA Novosti bu haberi duyurdu.

Mattia, 2017 yılında henüz 4 yaşındayken çiğ sütten yapılan peyniri tükettikten sonra bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Bunun sonucunda ağır hemolitik üremik sendrom geliştirdi.

Bunun ardından çocuk kalıcı bitkisel hayata girdi. Yaklaşık dokuz yıl boyunca yapay beslenmeye ve düzenli tıbbi bakıma ihtiyaç duydu.

İtalya Yüksek Temyiz Mahkemesi’nin 2025 yılında, peynir üreticisi şirketin eski yöneticisi ile peynir ustası hakkında verilen kararı onadığı bildirildi. Mattia’nın ailesine 1 milyon avro tazminat ödendi.

Trajik olayın ardından çocuğun babası, çiğ süt ve bundan yapılan ürünlerin, özellikle çocukların sağlığı açısından oluşturabileceği riskler konusunda kamuoyunu uyarmak için bir kampanya başlattı.

Mattia’nın ölümü nedeniyle davanın yeniden incelenmesi bekleniyor. İhmal sonucu ölüme neden olma konusu da hukuki açıdan değerlendirilebilir.