Tottenham hücum hattını güçlendirmek için 125 milyon sterlin hazırlıyor

·39·Spor
Tottenham hücum hattını güçlendirmek için 125 milyon sterlin hazırlıyor

Londra ekibi Tottenham, yeni sezon öncesinde hücum hattını köklü biçimde yenilemek amacıyla transfer piyasasında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, Manchester City kanat oyuncusu Savinho ile Chelsea forveti Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmak için toplam 125 milyon sterlin harcamaya hazırlanıyor. Goal.com bildiriyor .

Savunma ve orta saha hatlarını daha önce başarıyla güçlendiren Tottenham, şimdi önceliğini hücum hattını geliştirmeye verdi. Yeni planlara göre Londra kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho için 60 milyon sterlin, 25 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson için ise 65 milyon sterlin ödemeye hazır.

Savinho transferinde görüşmeler ve kişisel anlaşma

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Tottenham, Savinho'nun kişisel sözleşmesi konusunda oyuncuyla şimdiden anlaşmaya vardı. Kanat oyuncusu, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde forma giymek istediği için Manchester City'den transfer edilmesi talebiyle kulübe resmî başvuruda bulundu.

İki kulüp arasındaki görüşmeler şu anda devam ediyor. Manchester City, oyuncu için talep ettiği 60 milyon sterlinlik bedelin tamamını almak istiyor. Ayrıca “Cityzens”, bu transfere ancak transfer piyasasında bir alternatif bulmaları hâlinde onay vereceklerini açıkladı.

Gakpo seçeneğinden vazgeçilmesi ve Jackson için yarış

Tottenham'ın başlangıçta Liverpool forveti Cody Gakpo'yu bir numaralı hedef olarak belirlediği ortaya çıktı. Ancak Liverpool, kadro derinliğini korumak amacıyla tüm teklifleri reddedince Londra kulübü dikkatini Savinho'ya çevirmek zorunda kaldı.

Kanat hattındaki sorunları çözen Tottenham, şimdi santrfor arayışına başladı. Daily Mail'in haberine göre Chelsea'de Danny Welbeck'in kadroya katılmasının ardından kulüp, Nicolas Jackson için 65 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli belirledi. Geçen sezonu Bayern'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki forvet, düzenli forma şansı bulmak için başka bir takıma transfer olmak istiyor.

Kadrosunda hâlihazırda altı forvet bulunduran Chelsea, Tottenham talep edilen bedeli öderse oyuncunun ayrılmasına engel olmayacak. Tottenham yönetimi, ağustos ayının ikinci haftasında Manchester City yetkilileriyle resmî bir görüşme gerçekleştirerek Savinho transferini 10 Ağustos'a kadar tamamlamayı planlıyor. Brezilyalı oyuncunun transferi sonuçlandıktan hemen sonra Chelsea'ye Nicolas Jackson için resmî teklif gönderilmesi bekleniyor.

TottenhamSavinhoNicolas JacksonTransferlerİngiltere Premier Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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