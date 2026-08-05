Polonyalı yüzücü Baltık Denizi'ni 55 saatte geçti

31 yaşındaki Polonyalı yüzücü Bartłomiej Kubkowski, tarihte ilk kez Baltık Denizi'ni İsveç'ten Polonya'ya sudan çıkmadan yüzerek geçti. Sporcu, yaklaşık 160 kilometrelik mesafeyi 55 saatte tamamlayarak beşinci denemesinde nihayet hedefine ulaştı.

Kubkowski, iki günden fazla süre boyunca soğuk su, şiddetli rüzgâr ve yüksek dalgalarla mücadele ederek yüzdü. Ağır fiziksel efor ve yoğun yorgunluk nedeniyle yol boyunca halüsinasyonlar da gördü.

Buna rağmen yüzücü geri adım atmayarak finişe doğru ilerlemeyi sürdürdü. Sudaki yolculuğu boyunca yalnızca sudan çıkmamakla kalmadı, kendisine eşlik eden tekneye de dokunmadı.

Ultra Baltic Swim projesi kapsamında gerçekleştirilen bu rekor yüzüş, hayır amacı da taşıyordu. Etkinlik sayesinde kanserle mücadeleyi destekleyen Cancer Fighters vakfı için yaklaşık 185 bin avro toplandı.