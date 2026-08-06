Gavi, İspanya’nın zaferinin ardından saçlarını pembeye boyattı

·53·Spor
Gavi, İspanya’nın zaferinin ardından saçlarını pembeye boyattı

Barcelona orta saha oyuncusu Gavi, İspanya Millî Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki zaferinin ardından verdiği sözü tutarak saçlarını pembeye boyattı. 22 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarında bu çarpıcı görünümünün fotoğraflarını paylaştı ve sezon öncesi çalışmalarına hazırlanmak üzere Hansi Flick’in takımına dönmeye hazırlanıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com’un haberine göre İspanyol yetenekli orta saha oyuncusu, millî takım Dünya Kupası’nı kazanırsa saçlarını pembeye boyatacağına söz vermişti. Turnuva sonrası bu sözünü yerine getirirken yalnızca Marc Cucurella’nın gündemde kaldığı düşünülüyordu. Chelsea savunmacısı, birkaç hafta önce İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente’nin yüzünü vücuduna dövme yaptırarak dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Artık Gavi de kendine özgü iddiasını başarıyla tamamlayarak takım arkadaşını takip etti.

Sosyal medya ve kişisel kutlama

Endülüslü futbolcu, Instagram’daki milyonlarca takipçisiyle pembe saçlarını gösteren iki fotoğraf paylaştı ve bunlara yalnızca “Sözünün eri” notunu düştü. Dikkat çekici ve sıra dışı bu tarz, yaz tatilinin son günlerinde ona eşlik edecek. Radikal değişim süreci, futbolcunun sürekli berberi tarafından da kayda alındı. İnternette yayımlanan videoda Gavi’nin kuaför koltuğunda gülümseyerek yeni görünümünü benimsediği görülüyor.

Bu çarpıcı görünüm değişikliği, futbolcunun hayatındaki önemli bir tarihe denk geldi. İspanya Millî Takımı oyuncusu çarşamba günü 22. yaş gününü kutladı ve bu özel günü kendine özgü pembe saç stiliyle karşıladı. Futbolcu artık yeni kulüp sezonuna yüksek moralle ve iyimserlikle bakıyor.

Sakatlık sonrası yeni fırsat

Gavi, önümüzdeki günlerde Barcelona’daki takım arkadaşlarına katılmak üzere ekibin sezon öncesi kampına gidecek. Uluslararası arenadaki büyük başarının yanı sıra genç orta saha oyuncusunun sakatlık durumunun da olumlu yönde değişmesi ona büyük moral verdi. Geçen sezonun önemli bir bölümünü ciddi bir sakatlık nedeniyle kaçırmıştı, ancak şu anda tamamen iyileşerek sahalara döndü.

Önündeki en yakın hedef, Hansi Flick yönetiminde ilk 11’de düzenli bir yer edinmek. Fiziksel olarak tamamen toparlanan ve Dünya Kupası şampiyonluğu madalyasını kazanan Gavi, yeni sezon öncesinde kendini göstermeye hazır. Orta saha oyuncusu, Camp Nou’da sezonun öne çıkan yıldızlarından biri olmayı hedefliyor.

GaviBarcelonaİspanyaHansi FlickLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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