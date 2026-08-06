Marco Palestra, Chelsea'ye transferinden duyduğu mutluluğu dile getirdi

Chelsea kadrosuna katılan genç savunmacı Marco Palestra, İngiltere Premier League'indeki kariyerine başlamaya hazır olduğunu ve bu transferden son derece memnuniyet duyduğunu belirtti. Goal.com ve Sky Sport Italia'nın haberine göre İtalyan futbolcu, yaz transfer döneminde yoğun rekabetin ardından Londra ekibine transfer oldu ve şu anda takımın sezon öncesi kampında yer alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

21 yaşındaki futbolcu, transfer sürecinde Inter'in ilgisini reddederek Chelsea seçeneğini tercih etti. Londra ekibi, rakip kulübün teklifinden ek bonuslarla birlikte 10 milyon avro daha fazla önererek transfer yarışını kazandı.

İngiliz futbolunun yüksek temposu

Palestra, yeni takımının antrenmanlarına ve hazırlık maçlarına şimdiden başladı. Özellikle Hong Kong'da Juventus'a karşı oynanan karşılaşmada 65 dakika forma giydi. Savunmacı, İngiliz futbolunun kendine özgü yönlerine ve yüksek temposuna hızla uyum sağlamaya çalışıyor.

Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda futbolcu, İngiltere şampiyonasının prestijine değindi: “Çok mutluyum, Premier League'de oynamaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü bu gerçekten heyecan verici. Oradaki her maçın, ister büyük bir takıma karşı ister başka bir rakibe karşı oynansın, son derece ilgi çekici geçeceğini biliyorum”, dedi.

Hızlı adaptasyon ve takım desteği

Atalanta altyapısından yetişen genç yetenek, İngiltere'deki fiziksel hazırlık düzeyinin ve oyun yoğunluğunun yüksek olduğunu özellikle vurguladı. Ona göre yeni ortama uyum süreci sorunsuz ilerliyor.

“Burası harika bir dünya çünkü yoğunluk ve fiziksel mücadele seviyesi çok yüksek. Hem sahada hem de saha dışında ilk günden beri bana yardımcı olan takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim”, diye ekledi futbolcu.

Marco Palestra'nın Chelsea formasıyla geçireceği ilk sezon ve Premier League'deki performansı futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, İtalya liginde kendini kanıtlayan genç savunmacıdan büyük beklentiler taşıyor.