Héctor Bellerín, eski takımı Arsenal'e karşı oynanan maçta Real Betis'i kaptan olarak sahaya çıkardı

İspanya'nın Real Betis kulübünde forma giyen savunma oyuncusu Héctor Bellerín, Dublin'de eski takımı Arsenal'e karşı oynanan hazırlık maçının ardından büyük gururunu gizlemedi. İspanyol ekibi bu karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandırarak 3-1'lik net bir galibiyet elde etti. Maç, 31 yaşındaki futbolcu için yalnızca sezon öncesi hazırlıkların önemli bir parçası değil, kişisel açıdan da duygu ve heyecan dolu bir an oldu. Goal.com haber veriyor.

Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgilere göre Héctor Bellerín, bu maçta özel olarak kaptanlık pazubandı takmayı istedi. Londra ekibinde geçirdiği yılların ardından eski takım arkadaşları ve teknik direktör Mikel Arteta ile yeniden aynı sahada buluşma fırsatı yakaladı. Savunma oyuncusu Arsenal akademisinde yetişti, kulüpte on yıldan uzun süre forma giydi ve takım kaptanlığına kadar yükseldi.

Kaptanlık pazubandı ve eski takım arkadaşlarıyla buluşma

Héctor Bellerín, maç sırasında takım arkadaşı Marc Bartra'ya özel olarak teşekkür ederek kaptanlık görevini hiç itiraz etmeden kendisine devrettiğini belirtti. Savunma oyuncusunun sözlerine göre bu büyük sorumluluğu üstlenmeyi ve eski dostlarıyla yeniden bir araya gelmeyi çok istiyordu. İngiliz kulübünün taraftarları Bellerín'i hâlâ sıcak duygularla hatırlıyor; bu da hazırlık maçının önemini daha da artırdı.

Bu karşılaşmada yalnızca duygular ön plana çıkmadı; Real Betis sahada son derece düzenli ve güven veren bir oyun sergiledi. İspanyol temsilcisi rakibin ataklarını başarıyla savuşturdu, fırsatlarını etkili biçimde değerlendirdi ve Premier League ekibine karşı oynanan mücadelede büyük bir disiplin gösterdi.

Taktik disiplin ve olumlu sonuç

Maç sonrası değerlendirmelerinde Héctor Bellerín, takımın performansını övdü ve özellikle savunma hattındaki uyum ile karşılıklı anlayışın önemli rol oynadığını vurguladı. Ona göre karşılaşma her iki takım için de faydalı oldu, topa sahip olma oranı dengeli dağıldı ve taraftarlar keyifle izleyebilecekleri ilgi çekici bir maça tanıklık etti.

İlk yarıda Arsenal'in yarattığı zorluklara rağmen Real Betis oyuncuları durumu kontrol altında tutmayı başardı. Bellerín, röportajında hayatın kendisine böylesine güzel maçların tadını çıkarma fırsatı verdiği için minnettar olduğunu gizlemedi ve alınan olumlu sonucun takıma gelecek maçlar öncesinde büyük güven aşılayacağını belirtti.