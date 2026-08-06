83 yıllık evlilik: Guinness rekoru kıran dünyanın en yaşlı çifti

Guinness Dünya Rekorları’na göre Layl Gittens ve Eleonora Gittens, şu anda dünyanın en yaşlı evli çifti olarak kabul ediliyor. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yaşayan çift, toplam yaşlarının 216 yılı aşmasıyla rekora imza attı.

Bugün Layl Gittens 108, Eleonora Gittens ise 107 yaşında. İlk kez 1941’de üniversitede tanışan çift, bir yıl sonra, 1942’de evlendi. O dönemde Layl üniversitenin basketbol takımında oynuyor, Eleonora ise onu desteklemek için maçlara geliyordu. Böylece çift, 83 yılı aşkın süredir mutlu bir hayat sürüyor.

Uzun ve sağlam evliliklerinin sırrı sorulduğunda çift, kısa ama anlamlı bir yanıt verdi:

“Sevgi, sevgi ve yine sevgi.”

Çift, bu basit ama derin anlam taşıyan ilkenin uzun yıllara dayanan mutlu hayatlarının temel anahtarı olduğunu vurguluyor.