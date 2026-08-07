ABD’ye doğum yapmak için gitmek artık vatandaşlık sağlamayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede doğum yoluyla vatandaşlık alma uygulamasını sınırlamayı ve son yıllarda sıkça tartışılan “doğum turizmi”ile mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan iki yeni kararname imzaladı. Yeni girişim, yabancıların ABD topraklarında çocuk dünyaya getirerek bebeğe otomatik olarak vatandaşlık kazandırma uygulamasını sınırlamayı hedeflemesi bakımından önem taşıyor.

Bildirildiğine göre yeni düzenleme, ABD’ye esas olarak doğum yapmak ve bu yolla bebeğe Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla gelen yabancı vatandaşlara yönelik denetimlerin artırılmasını öngörüyor. Ayrıca bu şartın, aynı amaçla gerçekleştirilen taşıyıcı annelik vakalarına da uygulanması planlanıyor.

Bilgi için, ABD Anayasası’nın 14. Değişikliği ülke topraklarında doğan ve ABD yargı yetkisine tabi olan kişilere vatandaşlık verilmesini öngörüyor. Donald Trump ise bu uygulamayı defalarca eleştirdi ve sınırlandırılması gerektiğini vurgulayarak bu konuda bir dizi girişim başlattı.

Yeni kararnameler, doğum yoluyla vatandaşlık alma uygulamasına ilişkin devlet politikasındaki yaklaşımı daha da sertleştirmeyi amaçlayan bir sonraki adım olarak değerlendiriliyor.