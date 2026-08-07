Terör saldırısının ardından Almanya’da panik: Her üç Almandan biri korku içinde yaşıyor

Almanya’da güvenlik ve göç meselesi siyasi gündemin en üst sırasına çıktı. ARD Deutschlandtrend tarafından gerçekleştirilen son aylık kamuoyu araştırmasının sonuçları, 25 Temmuz’da Berlin’de meydana gelen korkunç terör saldırısının ardından Alman toplumunda endişe ve hoşnutsuzluğun keskin biçimde arttığını gösterdi.

Araştırmaya göre ülkede her üç vatandaştan biri şehir sokaklarında bir terör saldırısının kurbanı olmaktan korkarak yaşıyor.

Aşırılıkçılık tehdidi ve göç politikası: Halk neden korkuyor?

Ankete katılanların yüzde 69’u Almanya’da terör saldırıları düzenlenmesi riskini son derece yüksek olarak değerlendirdi. Tehdit yalnızca tek bir taraftan gelmiyor:

Katılımcıların yüzde 56’sı aşırı sağcılar tarafından;

Katılımcıların yüzde 50’si aşırı solcular tarafından düzenlenebilecek saldırılardan endişe ediyor.

Göç denetiminin sıkılaştırılması konusunda da toplumda güçlü talepler oluşuyor. Almanların yüzde 71’i 2024’ten bu yana yürürlükte olan geçici sınır kontrollerinin sürdürülmesini destekliyor. Bununla birlikte, yüzde 59’u göç sorununu yalnızca ulusal düzeyde değil, Avrupa Birliği çapında iş birliğiyle çözmenin daha etkili olacağına inanıyor.

Siyasi deprem: AfD yüzde 28’e ulaştı, şansölye bloğu ise tarihî dipte

Halkın güvenlik endişesi ve hükümete duyduğu hoşnutsuzluk, siyasi partilerin oy oranlarını doğrudan etkiledi. Sağcı “Almanya için Alternatif” (AfD) partisi konumunu daha da güçlendirerek rekor yüzde 28’lik bir orana ulaştı.

Buna karşılık, geleneksel CDU/CSU muhafazakâr bloğu yüzde 21 oy alarak tarihindeki en düşük sonuçlardan birini kaydetti. Diğer siyasi güçlerin oy oranlarında kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.

Federal hükümete güvensizlik:

Halkın yüzde 85’i mevcut federal hükümetin faaliyetlerinden son derece memnun değil.

Katılımcıların yüzde 68’i yakın zamanda gerçekleştirilen kadro değişikliklerinin ardından bile durumun olumlu yönde değişeceğine inanmıyor.

Almanların yüzde 55’i ülke siyasetinde ve devlet yönetiminde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Toplumdaki bölünme ve adaletsizlik hissi

Anket sonuçları, Alman toplumundaki sosyal ve psikolojik bölünmenin derinleştiğini gösterdi. Ülke genelindeki katılımcıların yüzde 43’ü kendilerini diğer insanlara kıyasla daha az fırsata ve avantaja sahip görüyor.

Özellikle AfD sempatizanları arasında bu oran son derece yüksek: Seçmen kitlesinin yüzde 70’i toplumda kendilerine haksız davranıldığını ve haklarının kısıtlandığını belirtti.

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