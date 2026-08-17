İsrail'de Düğün Günü Gözaltına Alınan Filistinli Çift Tartışma Yarattı

·4·Dünya
İsrail'de Düğün Günü Gözaltına Alınan Filistinli Çift Tartışma Yarattı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli gelin ve damadın düğün gününde polis tarafından gözaltına alındığını gösteren bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Bakan, polis memurlarının müdahalesini destekledi. Olayı birçok uluslararası medya kuruluşu haberleştirdi.

Olayın İsrail'in güneyindeki Negev bölgesinde meydana geldiği bildirildi. Polisin açıklamasına göre gelin ve damadın düğün konvoyu trafiği engelledi ve diğer araçların geçişini zorlaştırdı. Bunun üzerine güvenlik güçleri müdahale ederek çifti gözaltına aldı.

Videoda gelin ve damadın düğün kıyafetleri içinde olduğu, polis memurlarının ise onları bölgeden çıkardığı görülüyor. Ben-Gvir, görüntüleri paylaşarak polisin trafik kurallarının ihlaline karşı önlem almasını övdü.

Olay, İsrail'de düğün konvoylarıyla bağlantılı trafik kuralları ihlallerine karşı denetimlerin artırıldığı bir dönemde meydana geldi.

Ben-Gvir'in olaya ilişkin tutumu sosyal medyada farklı görüşlere yol açtı. Özellikle gelin ve damadın düğün kıyafetleriyle polis tarafından götürüldüğünü gösteren görüntüler kullanıcıların dikkatini çekti.

Çifte karşı hangi hukuki işlemlerin uygulandığı ve son durumlarının ne olduğu hakkında henüz ek bilgi paylaşılmadı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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