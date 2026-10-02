Zara çocuk kostümü nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu

Zara markası, Cadılar Bayramı için tasarladığı bir çocuk kostümü nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Bazı müşteriler, kıyafetin tasarımının Holokost dönemindeki Auschwitz toplama kampı mahkumlarının giydiği üniformaları anımsattığını belirtti.

Söz konusu ürün, Zara'nın 'Kids' Halloween Groom Costume' (Çocuk Cadılar Bayramı Damat Kostümü) olarak adlandırdığı kostümdür. 39,99 sterlin fiyatla satılan iki parçalı kıyafet, gri ve mavi renklerde sunulmuştu.

Eleştirmenler, kostümdeki dikey çizgilerin, eskitilmiş görünümün ve kıyafetin kesiminin toplama kampı mahkumlarının üniformalarına rahatsız edici derecede benzediğini ifade etti. Bazı kullanıcılar, kıyafet üzerindeki desenlerin dikenli telleri bile çağrıştırdığını söyledi.

Need To Know'un haberine göre Zara, bu kıyafeti 'dikey çizgili tasarım, dekoratif dikişler, yakada çiçek ve eskitilmiş efektli çocuk kostümü' olarak tanımladı.

İki parçadan oluşan kostüm, hırka ve şorttan meydana gelmekte olup pamuk ve polyester karışımından üretilmiştir.

Kostüm tasarımı sosyal medyada da kullanıcıların sert tepkisine yol açtı. Bir kullanıcı Zara'ya hitaben, 'Bunun nasıl kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

Bir başka müşteri ise, 'Eğer bu gerçekse, umarım hiç kimse, kesinlikle hiç kimse Zara'dan başka bir şey satın almaz' diye yazdı.

Üçüncü bir kullanıcı ise markanın, eğer bu kıyafetle Auschwitz'de bulunan dedesinin giydiği kostümü 'tamamlamak' istiyorsa, geriye sadece mahkumlara verilen numarayı eklemenin kaldığını kinayeli bir şekilde belirtti.

Ancak tüm müşteriler kostümü toplama kampı üniformasına benzetmedi. Bazıları, kıyafetin 'Beterböcek' (Beetlejuice) filmindeki ünlü siyah-beyaz çizgili kostüme daha çok benzetilebileceğini söyledi.

İsrail Bilgi ve Belgelendirme Merkezi Direktörü Naomi Mestrum da, tasarımın Holokost ile ilgili çağrışımlar uyandırdığını ve bu durumun acı verici olduğunu vurguladı.

'Böyle bir durumdan rahatsız olan insanların tepkisini çok iyi anlıyorum' dedi.

Mestrum, Zara'yı kostümü mutlaka satıştan kaldırmaya çağırmadı. Ayrıca, kıyafetin tasarımı arkasında kasıtlı veya kötü bir niyet olduğunu düşünmediğini belirtti.

'Eğer içinizde böyle acı verici bir hatıra hissetmiyorsanız, bu benzerliği hemen fark etmeyebilirsiniz. Bence Zara mağazasından geçen sıradan bir müşteri de bunu hemen fark etmez' dedi.

Bu durum, Zara'nın benzer eleştirilerle ilk karşılaşması değil.

2014 yılında marka, çocuklar için üretilen ve toplama kampı mahkumlarının kıyafetine benzetilen çizgili bir üst giysiyi satıştan çekmişti. O kıyafetteki yıldız şeklindeki nişan da müşterilerin tepkisine neden olmuştu.

2007 yılında ise Zara, çanta tasarımındaki desenin gamalı haçı anımsattığına dair eleştirilerin ardından söz konusu ürünü satıştan kaldırmıştı.

Son kostümle ilgili şikayette bulunan bir müşteriye Zara yetkilileri, 'Yaşanan rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Bu durumdan haberdarız ve konuyu mümkün olan en kısa sürede çözmek için ilgili departmana ilettik' şeklinde yanıt verdi.

2 Ekim sabahı itibarıyla, söz konusu kostümün Zara'nın Birleşik Krallıkresmi sitesinde bulunamadığı görüldü.

Bununla birlikte şirket, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.