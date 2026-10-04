FIFA sıralamasında yükseliş: Özbekistan iki büyük galibiyetin ardından 59. sıraya yükseldi

·1·Spor
FIFA sıralamasında yükseliş: Özbekistan iki büyük galibiyetin ardından 59. sıraya yükseldi

Özbekistan milli takımının uluslararası hazırlık maçlarındaki üst üste gelen parlak ve güven verici galibiyetleri, dünya arenasındaki konumuna da olumlu yansıdı. «Beyaz Kurtlar», kıtanın güçlü temsilcileri sayılan İran ve Suriye karşısında alınan galibiyetlerin ardından FIFA canlı (live) sıralamasında 59. sıraya yükseldi.

3 Ekim itibarıyla milli takımımızın puan hanesindeki toplam sıralama puanı 1420,31 puan seviyesine ulaştı. Bu, önceki resmi veriye (60. sıra) kıyasla bir basamaklık önemli bir ilerleme anlamına geliyor.

İki maçta +10,58 puan: Rakamlar ve galibiyet analizi

Temsilcilerimiz son maçlarda sadece güzel futbol oynamakla kalmadı, aynı zamanda sıralama için maksimum fayda sağladı:

  • İran karşısında 3:1'lik galibiyet: 24 Eylül günü kıtanın devlerinden birine karşı oynanan maç, milli takımımıza önemli bir +6,83 sıralama puanı kazandırdı;

  • Suriye karşısında 4:1'lik hezimet: 1 Ekim'de Taşkent'teki büyük galibiyetle puan hanesi tekrar +3,75 puan arttı.

Böylece, oynanan son iki karşılaşma Özbekistan milli takımının hanesine toplam 10,58 sıralama puanı kazandırdı.

Top-60 durumu: Bosna ile küçük fark, Katar geride bırakıldı

Sıralamanın bu kısmında oldukça şiddetli ve yakın bir rekabet yaşanıyor:

  • 58. sıra (Bosna-Hersek): İsveç ile alınan 1:1'lik beraberliğin ardından Bosnalılar 1420,36 puanla yer alıyor. Özbekistan ile Bosna arasındaki fark artık sadece 0,05 puan seviyesinde;

  • 59. sıra (Özbekistan): 1420,31 puan;

  • 60. sıra (Katar): 1416,28 puan — vatandaşlarımız Asya'nın bir başka güçlü takımını daha geride bıraktı;

  • 61. sıra (Tunus): 1415,38 puan.

Sıradaki sınav: Seul'deki kritik karşılaşma

Milli takımımız sıralamadaki yürüyüşünü daha da iyileştirmek ve ilk elliye adım atmak için bir sonraki ciddi sınava hazırlanıyor. Temsilcilerimiz 6 Ekim'de deplasmanda kıtanın yıldız oyuncularını barındıran Güney Kore milli takımına karşı sahaya çıkacak.

Bu deplasman maçında alınacak olumlu bir sonuç, Özbekistan'ı uluslararası tabloda daha da üst sıralara taşıyabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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