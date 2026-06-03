Orta Doğu'da Gerilim Tırmandı: ABD ve İran Birbirine Darbe Vurdu

Orta Doğu bölgesinde jeopolitik gerilim zirveye ulaştı. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), okyanus ötesi ülkenin Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 5. Filo karargahına ve bir dizi stratejik askeri üsse füze ve İHA'larla şiddetli bir saldırı düzenlediğini resmen duyurdu.

İran'ın ünlü Press TV televizyon kanalının haberine göre, bu büyük askeri operasyon sırasında ABD ile doğrudan bağlantılı olan «Panaya» adlı gemiye de ciddi bir saldırı düzenlendi ve gemi hedef alındı.

CENTCOM Yetkilileri: «Bu Bir Öz Savunma Önlemidir»

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) olaylara hızla tepki vererek İran'ın misilleme saldırılarını püskürttüğünü ve karşı saldırıya geçtiğini doğruladı. Resmi Washington'ın açıklamasına göre, ABD silahlı kuvvetleri İran'ın Basra Körfezi'ndeki stratejik bölgesi sayılan Keşm Adası'ndaki askeri tesislere nokta atışı yaptı. Pentagon bu sert adımı sadece «savunma ve öz savunma» ihtiyacıyla açıkladı.

CENTCOM açıklamasına göre, Amerikan savunma sistemleri şu eylemleri gerçekleştirdi:

Hava Savunması: Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine yönlendirilen çok sayıda İran balistik füzesi ve savaş İHA'sı havada imha edildi.

Denizde Kontrol Noktası: İran'ın petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'na doğru seyreden büyük bir petrol tankeri durduruldu ve kontrol altına alındı.

Çatışma Bölgesinde Durum: Patlamalar ve Hava Alarmı

Daha önce Tahran merkezli Mehr haber ajansı Keşm Adası yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Aynı sırada Bahreyn Krallığı'nda hava tehlikesi sirenleri çaldı ve yerel halka acilen güvenli sığınaklara saklanmaları tavsiye edildi. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri de kendi hava sahalarında İHA ve füze saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı.

Siyasi Gerilim: Bu silahlı çatışmaların arka planında resmi Tahran, Beyaz Saray'ı önceden var olan ateşkes anlaşmalarını ve sözleşmeleri kaba bir şekilde ihlal etmekle suçluyor. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yürütülen perde arkası görüşmelerin tamamen kesildiğine dair söylentileri henüz net bir şekilde yalanlamadı.

Donald Trump ve İsrail ile Müzakereler

Uluslararası alandaki bu endişe verici duruma rağmen, ABD Başkanı Donald Trump İran ile diplomatik temasların ve müzakerelerin devam ettiğini vurguladı.

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Beyaz Saray lideri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan'daki «Hizbullah» hareketi temsilcileriyle görüştüğünü ekledi; şu anda Tel Aviv ve Beyrut arasında tam ateşkes için ciddi barış çabaları yürütülüyor.

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