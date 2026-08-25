Yeni plan: Ukrayna ve ABD savaşı durdurmak için teklif hazırladı

·85·Dünya
Yeni plan: Ukrayna ve ABD savaşı durdurmak için teklif hazırladı

Rusya'nın askeri harekatları sürdürdüğü bir dönemde Ukrayna, Batılı müttefikleriyle iş birliği içinde savaşı durdurmaya yönelik önemli bir girişim paketi hazırladı. Büyük Britanya'nın nüfuzlu The Times gazetesinin verdiği bilgilere göre, bu konuda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski resmi açıklamalarda bulundu.

Kiev tarafından öne sürülen bu kapsamlı plan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi temsilcileri ve Avrupa Birliği yetkililerinin katılımıyla oluşturuldu.

Planın ana şartları: Ateşkes ve tampon bölge

Geliştirilen yeni barış planı birkaç önemli aşamayı içeriyor:

  • Askeri harekatların durdurulması: Tam kapsamlı bir ateşkes düzeninin yürürlüğe konulması;

  • Birliklerin geri çekilmesi: Rus ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevcut çatışma hattından karşılıklı olarak orantılı bir şekilde geri çekilmesi;

  • Tampon bölge oluşturulması: Yeniden çatışmaların önlenmesi amacıyla tarafsız bir güvenlik bölgesi yaratılması;

  • ABD'nin ek girişimleri: «Bildiğimiz kadarıyla Amerikan tarafında birkaç fikir daha var. Bu fikirleri sunmak için uygun bir zamanı bekliyorlar ve biz de onları bekliyoruz», — diye ekledi Zelenski.

Vatikan arabuluculuğu ve Lavrov ile görüşmeler

Barış tekliflerinin iletilmesinde uluslararası diplomatik kanallar devreye girdi:

  • Vatikan diplomatının ziyareti: Gazetenin haberine göre, 24 Ağustos'ta Rusya'nın başkentine Vatikan diplomatı Paul Richard Gallagher ziyarette bulundu ve bu barış tekliflerini Rus yönetimine iletmesi bekleniyor;

  • Moskova'daki önemli görüşme: 25 Ağustos'ta Gallagher'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile resmi görüşmesi planlanıyor.

Moskova'nın pozisyonu: Teklifler kabul edilecek mi?

Buna rağmen uluslararası gözlemciler, müzakerelerde ciddi bir sonuç elde edilme ihtimalini düşük görüyor:

  • Kremlin'in sert karşı duruşu: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce, Moskova'nın savaşı mevcut cephe hattı boyunca dondurmaya razı olmayacağını kesin bir dille belirtmişti;

  • Rusya'nın şartı: Bakanın görüşüne göre, çatışmaların durdurulması ancak «uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı bir anlaşmaya» varılması durumunda mümkün olacaktır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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