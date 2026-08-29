Nepal'deki yıkıntılar arasında 105 yaşındaki kadın 24 saat sonra sağ bulundu

Nepal'deki yıkıntılar arasında 105 yaşındaki bir kadının yaklaşık 24 saat sonra sağ olarak kurtarıldığı haberi birçok kişiye umut verdi. Evi yıkılmış ve kadın enkaz altında kalmıştı.

Çevredeki bölgede durum son derece ağırdı. Enkaz altında arama çalışmaları devam ederken, kurtarma ekipleri yaşlı kadını bulmayı başardı.

Dikkatli bir şekilde enkazdan çıkarılarak güvenli bir yere götürüldü.

Yaklaşık 24 saatlik belirsizliğin ardından 105 yaşındaki kadının sağ bulunması, hem kurtarma ekiplerine hem de yakınlarına büyük bir umut oldu. Doğal afet sonucu birçok binanın yıkıldığı bir dönemde kadının hayatta kalması büyük ilgi gördü.

Kurtarma ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarıldı ve güvenli bölgeye ulaştırıldı.

105 yaşındaki kadının kurtarılması, doğal afetlerin en zor anlarında bile insan hayatı için mücadelenin devam ettiğini bir kez daha gösterdi.