Almatı Bölgesi'nde bir Özbekistan vatandaşı bıçaklanarak öldürüldü

Kazakistan'ın Almatı Bölgesi, Talgar ilçesindeki Aktas köyünde tandır ekmeği satarak çalışan 35 yaşındaki bir Özbekistan vatandaşı, bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Bu konuda Zakon.kz haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, merhum son beş yıldır yerel bir tandır fırınında çalışıyor ve ekmek satıyordu. Olay, tandır fırınında müşterilerden biriyle yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. İlk bilgilere göre, sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 56 yaşındaki şüpheli bıçak çekerek Özbekistan vatandaşının göğüs bölgesine iki kez darbe indirdi. Adam, aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Almatı Bölgesi Polis Departmanı tarafından cinayet davası açıldı. Operasyonel arama çalışmaları sonucunda 56 yaşındaki şüpheli tespit edilerek yakalandı ve geçici gözaltı merkezine yerleştirildi. Polis, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Merhumun yerel halk tarafından iyi tanındığı belirtiliyor. Köy sakinleri arasında iyi bir itibara sahip olduğu, hatta cuma günleri ücretsiz ekmek dağıttığına dair bilgiler de yayıldı.

Şu anda soruşturma devam ediyor. Kolluk kuvvetleri kavganın tüm detaylarını araştırıyor.