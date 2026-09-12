Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD Pyongyang'a nasıl tepki verdi?

Pasifik bölgesinde jeopolitik gerilim bir kez daha zirveye ulaştı. Kuzey Kore, Cumartesi günü gerçekleştirdiği yeni füze denemesiyle bölge ülkelerini ve denizaşırı askeri sistemleri alarma geçirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, KDHC'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yeni bir füze fırlattığını resmen duyurdu. Pyongyang'ın bu beklenmedik hamlesi üzerine ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM / USPACOM) derhal özel bir açıklama yaparak durumu yakından izlediklerini ve müttefiklerle acil istişarelerde bulunulduğunu bildirdi. Peki, Kim Jong-un ordusu ne tür bir silahı test etti, bu Washington ve Seul için doğrudan bir tehdit oluşturuyor mu ve Beyaz Saray bu denemeye karşı nasıl bir askeri-siyasi yanıt hazırlıyor?

«Denemeyi izledik»: Pentagon ve ABD Komutanlığı'nın resmi tutumu

ABD askeri çevreleri, Kuzey Kore'nin havaya fırlattığı silahın yörüngesini gerçek zamanlı olarak takip etti:

«Yakın zamandaki fırlatmadan haberdarız»: ABD Pasifik Komutanlığı açıklamasında: «Yakın zamanda gerçekleşen füze fırlatışından haberdarız. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişarelerde bulunuyoruz», denilerek durum doğrulandı;

Doğrudan tehdit yok: Amerikalı askeri analistlerin ilk değerlendirmelerine göre, bu deneme ABD personeli, ülke toprağı veya bölgedeki müttefikler için doğrudan veya anlık bir tehdit oluşturmuyor;

Müttefiklere mutlak kalkan: Pentagon açıklamasında Washington, kendi topraklarının dokunulmazlığını koruma ve Güney Kore ile Japonya gibi müttefiklerini savunma konusundaki taahhütlerine bağlı kaldığını bir kez daha kararlılıkla hatırlattı.

Japon Denizi'ne doğru uçuş: Seul alarma geçti

Güney Kore savunma birimleri, Pyongyang'ın Cumartesi günkü faaliyetine ilişkin verileri açıkladı:

Doğu Denizi rotası: Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı verilerine göre, fırlatılan mermi Japon Denizi havzasına doğru yönlendirildi;

Yüksek muharebe hazırlığı: Güney Kore ve ABD ortak istihbarat sistemleri, füzenin menzili, azami yüksekliği ve tam türünü (balistik veya seyir füzesi) belirlemek için analitik çalışmalarını sürdürüyor;

Sınırda teyakkuz: Seul, sınır boyunca gözetleme ve radar istasyonlarını en yüksek izleme moduna geçirdi.

Pyongyang neyi hedefliyor? Bölgedeki yeni baskı dalgası

KDHC'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri, uluslararası analistler tarafından birkaç stratejik amaçla açıklanıyor:

Askeri teknolojilerin geliştirilmesi: Kuzey Kore, katı yakıtlı ve manevra kabiliyetine sahip savaş başlıkları da dahil olmak üzere füze cephaneliğini hızla geliştirmeye devam ediyor;

ABD ve müttefiklerine baskı: Washington'daki seçim öncesi ve siyasi belirsizlikler ortamında Kim Jong-un yönetimi, nükleer-füze statüsünü güçlü bir koz olarak sergilemeye çalışıyor;

Ortak tatbikatlara yanıt: Pyongyang, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bölgede düzenlediği askeri tatbikatları açık bir tehdit olarak değerlendirerek buna «güç gösterisi» ile karşılık veriyor.

Kuzey Kore'nin Cumartesi günkü füze uçuşu, Pasifik havzasındaki askeri dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtladı. ABD şimdilik doğrudan bir tehdit olmadığını belirtse de, Washington, Seul ve Tokyo arasındaki savunma ittifakının acil karşı önlemleri artıracağı şüphesizdir.

Sizce KDHC'nin durmak bilmeyen füze denemeleri bölgede yeni bir büyük silahlı çatışmaya yol açabilir mi, yoksa bu sadece müzakereler öncesi siyasi bir güç gösterisi mi? ABD ve müttefikleri Pyongyang'ın füze programını durdurabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Uzak Doğu'dan gelen bu kritik haber analizini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!