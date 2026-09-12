Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD Pyongyang'a nasıl tepki verdi?

·68·Dünya
Kuzey Kore Japon Denizi'ne füze fırlattı: ABD Pyongyang'a nasıl tepki verdi?

Pasifik bölgesinde jeopolitik gerilim bir kez daha zirveye ulaştı. Kuzey Kore, Cumartesi günü gerçekleştirdiği yeni füze denemesiyle bölge ülkelerini ve denizaşırı askeri sistemleri alarma geçirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, KDHC'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yeni bir füze fırlattığını resmen duyurdu. Pyongyang'ın bu beklenmedik hamlesi üzerine ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM / USPACOM) derhal özel bir açıklama yaparak durumu yakından izlediklerini ve müttefiklerle acil istişarelerde bulunulduğunu bildirdi. Peki, Kim Jong-un ordusu ne tür bir silahı test etti, bu Washington ve Seul için doğrudan bir tehdit oluşturuyor mu ve Beyaz Saray bu denemeye karşı nasıl bir askeri-siyasi yanıt hazırlıyor?

«Denemeyi izledik»: Pentagon ve ABD Komutanlığı'nın resmi tutumu

ABD askeri çevreleri, Kuzey Kore'nin havaya fırlattığı silahın yörüngesini gerçek zamanlı olarak takip etti:

  • «Yakın zamandaki fırlatmadan haberdarız»: ABD Pasifik Komutanlığı açıklamasında: «Yakın zamanda gerçekleşen füze fırlatışından haberdarız. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişarelerde bulunuyoruz», denilerek durum doğrulandı;

  • Doğrudan tehdit yok: Amerikalı askeri analistlerin ilk değerlendirmelerine göre, bu deneme ABD personeli, ülke toprağı veya bölgedeki müttefikler için doğrudan veya anlık bir tehdit oluşturmuyor;

  • Müttefiklere mutlak kalkan: Pentagon açıklamasında Washington, kendi topraklarının dokunulmazlığını koruma ve Güney Kore ile Japonya gibi müttefiklerini savunma konusundaki taahhütlerine bağlı kaldığını bir kez daha kararlılıkla hatırlattı.

Japon Denizi'ne doğru uçuş: Seul alarma geçti

Güney Kore savunma birimleri, Pyongyang'ın Cumartesi günkü faaliyetine ilişkin verileri açıkladı:

  • Doğu Denizi rotası: Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı verilerine göre, fırlatılan mermi Japon Denizi havzasına doğru yönlendirildi;

  • Yüksek muharebe hazırlığı: Güney Kore ve ABD ortak istihbarat sistemleri, füzenin menzili, azami yüksekliği ve tam türünü (balistik veya seyir füzesi) belirlemek için analitik çalışmalarını sürdürüyor;

  • Sınırda teyakkuz: Seul, sınır boyunca gözetleme ve radar istasyonlarını en yüksek izleme moduna geçirdi.

Pyongyang neyi hedefliyor? Bölgedeki yeni baskı dalgası

KDHC'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri, uluslararası analistler tarafından birkaç stratejik amaçla açıklanıyor:

  • Askeri teknolojilerin geliştirilmesi: Kuzey Kore, katı yakıtlı ve manevra kabiliyetine sahip savaş başlıkları da dahil olmak üzere füze cephaneliğini hızla geliştirmeye devam ediyor;

  • ABD ve müttefiklerine baskı: Washington'daki seçim öncesi ve siyasi belirsizlikler ortamında Kim Jong-un yönetimi, nükleer-füze statüsünü güçlü bir koz olarak sergilemeye çalışıyor;

  • Ortak tatbikatlara yanıt: Pyongyang, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bölgede düzenlediği askeri tatbikatları açık bir tehdit olarak değerlendirerek buna «güç gösterisi» ile karşılık veriyor.

Kuzey Kore'nin Cumartesi günkü füze uçuşu, Pasifik havzasındaki askeri dengenin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtladı. ABD şimdilik doğrudan bir tehdit olmadığını belirtse de, Washington, Seul ve Tokyo arasındaki savunma ittifakının acil karşı önlemleri artıracağı şüphesizdir.

Sizce KDHC'nin durmak bilmeyen füze denemeleri bölgede yeni bir büyük silahlı çatışmaya yol açabilir mi, yoksa bu sadece müzakereler öncesi siyasi bir güç gösterisi mi? ABD ve müttefikleri Pyongyang'ın füze programını durdurabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Uzak Doğu'dan gelen bu kritik haber analizini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

KDHCFüze DenemesiPasifik KomutanlığıJapon DeniziKim Jong-un
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

14 yaşındaki kız yaşlanma karşıtı ürün kullandıktan sonra aylarca acı çekti14 yaşındaki kız yaşlanma karşıtı ürün kullandıktan sonra aylarca acı çektiBugün, 00:07«Bu harika bir olay olurdu!»: Trump, İrlanda ve Kuzey İrlanda'nın birleşmesini destekledi«Bu harika bir olay olurdu!»: Trump, İrlanda ve Kuzey İrlanda'nın birleşmesini desteklediBugün, 00:06Eski Bakan dolandırıcılıkla suçlanıyor: Rusya'nın eski İletişim Bakanı uluslararası düzeyde aranıyorEski Bakan dolandırıcılıkla suçlanıyor: Rusya'nın eski İletişim Bakanı uluslararası düzeyde aranıyorDün, 23:18«Cessna uçağı bahçeye düştü!»: Tataristan'da trajik kaza«Cessna uçağı bahçeye düştü!»: Tataristan'da trajik kazaDün, 23:13BRICS liderleri tarihi bir deklarasyon kabul etti: Batı'ya alternatif bir güç mü şekilleniyor?BRICS liderleri tarihi bir deklarasyon kabul etti: Batı'ya alternatif bir güç mü şekilleniyor?Dün, 23:00İran ABD'ye 7 Kesin Şart Koştu — Dünya Petrol Piyasasını Sarsan Ültimatomİran ABD'ye 7 Kesin Şart Koştu — Dünya Petrol Piyasasını Sarsan ÜltimatomDün, 22:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen