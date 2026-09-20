Barcelona'nın yeteneği yeni bir seçim yaptı: 2030'a kadar yeni sözleşme imzalandı!

Katalan kulübü Barcelona, geleceği olan genç yetenekleri korumak ve uzun vadeli stratejik planlarını hayata geçirmek adına önemli bir adım attı. "Blaugrana"nın 19 yaşındaki gelecek vaat eden savunma oyuncusu Xavi Espart, kulüple yeni bir sözleşme imzalamayı kabul etti. Bu gelişmeyi, dünya futbolunun en güvenilir muhabiri olan ünlü gazeteci Fabrizio Romano, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yeni anlaşmaya göre taraflar arasındaki iş birliği 2030 yazına kadar devam edecek ve sözleşmenin güncellenen maddeleri uyarınca genç savunmacının maaşına önemli bir zam yapılacak. Mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam etmesine rağmen kulüp yönetimi, oyuncunun bu sezonki parlak performansını göz önünde bulundurarak süreyi iki yıl daha uzatma kararı aldı. Bu sezon La Liga'daki ilk 5 maçında forma giyen ve savunmacı olmasına rağmen 1 gol ile 2 asist kaydeden Espart'ın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde.

Peki, Barcelona'nın bu hızlı kararının arkasında yatan amaç ne, Xavi Espart ana kadronun değişmez bir lideri olabilecek mi ve diğer Avrupa devlerinin ona ilgisi var mıydı?

«5 maçta 3 skor katkısı ve 2030'a kadar sözleşme»: Önemli gerçekler

Xavi Espart'ın Barcelona ile yaptığı yeni sözleşmeye dair temel detaylar:

Fabrizio Romano'nun onayı: Muhabir, tarafların tam bir anlaşmaya vardığını ve resmi imza töreninin kısa süre içinde gerçekleşeceğini duyurdu;

2030'a kadar süre: Yeni sözleşme, 19 yaşındaki savunmacının dört yıl daha Katalan kulübünde kalmasını garanti altına alıyor (önceki sözleşme 2028'e kadardı);

Mali şartların iyileştirilmesi: Gösterdiği yüksek performansın karşılığı olarak Espart'ın kulüpteki maaşının artırılması kararlaştırıldı;

Yüksek verimlilik: Genç savunmacı bu sezon La Liga'da sadece 5 maçta forma giyerek 1 gol attı ve 2 asist yaptı;

Transfer değeri: Şu anda oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak değerlendiriliyor, ancak yeni sözleşmeden sonra bu rakamın katlanması bekleniyor.

Xavi Espart'ın Barcelona'daki istatistikleri ve sözleşme detayları

Oyuncunun yeni anlaşması ve sahadaki sonuçlarının dökümü:

Göstergeler ve Kriterler Önceki sözleşme şartları Yeni anlaşma şartları (2026) Geçerlilik süresi Haziran 2028'e kadar 2030 yazına kadar Mali durum Genç takım baz maaşı Önemli ölçüde artırılmış maaş Bu sezonki maçları — La Liga'da 5 maç Gol ve asistler — 1 gol, 2 asist (3 puanlık katkı) Güncel transfer değeri — 5 milyon Euro Mevki ve yaş Savunma, 19 yaş Savunma, ana kadro adayı

Futbol analizi: Uzmanlar Xavi Espart'ın yeni sözleşmesi hakkında

Spor analistleri ve İspanya futbolu uzmanlarının sonuçları:

La Masia geleneğinin devamı: Barcelona akademisi bir yüksek yeteneği daha ana takıma kazandırdı ve kulübün onu uzun vadeli bağlaması doğru bir finansal stratejidir;

Modern kanat savunmacısı kalitesi: 5 maçta 3 skor katkısı yapmak, modern hücumcu savunmacılar için nadir bir istatistik olup Espart'ın çok yönlülüğünü gösterir;

Diğer devlerin olası "av"ını durdurmak: Sözleşmeyi 2030'a kadar uzatarak kulüp, oyuncuyu İngiltere Premier Lig veya diğer zengin kulüplerin etkisinden korudu;

Güven kredisi: Maaş artışı, 19 yaşındaki oyuncuya ekstra motivasyon vererek takımın ana savunma hattındaki rekabeti ciddi oranda artıracaktır.

Barcelona'nın bu kararı, kulübün gençlerine güvenmeye devam ettiğini ve Xavi Espart'ın önümüzdeki yıllarda dünya futbolunun en güçlü savunmacılarından biri olabileceğini gösteriyor.

Sizce 19 yaşındaki Xavi Espart, Barcelona'nın ana kadrosunda yerini sağlamlaştırıp bir dünya yıldızına dönüşebilir mi? 5 maçtaki 1 gol ve 2 asisti tesadüf mü? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Barcelona taraftarları için bu güzel haberi tüm dostlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!